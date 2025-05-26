vivo'dan Türkiye’ye 5G atağı: Sırada 6G var

Mobil cihazlarda kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen vivo, hem donanım hem de yazılım tarafında 5G odaklı yatırımlarına hız verirken, dünya genelinde 500 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Tahtacı, Türkiye’deki mobil operatörlerle uyumluluk testleri yürüttüklerini, 5G’ye geçiş sürecine teknik ve ticari iş birlikleriyle katkı sunduklarını belirtti.

vivo’nun bu alandaki küresel Ar-Ge gücüne de dikkat çeken Tahtacı, şirketin bugüne kadar 5G ve 6G teknolojileri için 6 binden fazla patent başvurusu yaptığını vurguladı. Şirket çalışanlarının yüzde 75’inin AR-GE alanında görev yaptığına işaret eden Tahtacı, “Yeni nesil bağlantı teknolojilerini günlük yaşama entegre etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Tahtacı ayrıca, 5G teknolojisini cihazlara entegre ederken gelişmiş soğutma sistemleri gibi özel çözümler kullandıklarını, bu sayede yoğun kullanım senaryolarında dahi performansın korunduğunu ifade etti.

6G teknolojisine dönük yoğun çalışma

vivo’nun Pekin merkezli İletişim Araştırma Enstitüsü’nde görev yapan İletişim Teknolojileri Standartları Uzmanı Rakesh Tamrakar, 6G ile dijital ve fiziksel dünyaların kesintisiz şekilde entegre olacağı bir dönem öngördüklerini belirtti.

Tamrakar, 6G ile birlikte yapay zekâ destekli iletişim sistemleri, sinyal çoğaltma, kararlı bağlantı ve hücresiz ağ yapıları gibi konulara odaklandıklarını ifade ederek, bu alanlardaki Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.