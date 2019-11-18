Vodafone Business Dijitalleşme Tırı başkentte

18 Kasım 2019

İstanbul’da teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerle de buluşturmak hedefiyle yola çıkan tırın, Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri ve Antalya’nın ardından sekizinci durağı Ankara oldu.

Başkentin ardından İzmir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'a gidecek olan tırla, yaklaşık 3 ayda 10 binden fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Ankara’daki törende açıklama yapan Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal, proje kapsamında 30'a yakın çözüm ortağıyla 34'e yakın teknolojik çözümü iş dünyasıyla buluşturduklarını söyledi.

Aysal, Vodafone Business Dijitalleşme Tırı ile ürettikleri çözümleri farklı şehirlerdeki KOBİ'lerin incelemesine sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada artık pek çok şirket, dijitalleşme ile fırsatlar yakalayabileceğinin, maliyetlerini azaltabileceğinin, verimliliği ve rekabet gücünü artırabileceğinin farkında. Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek oluyoruz. Bu kapsamda, işletmelere Red Kontrol’den Dijital Tarım İstasyonu’na, Metro Ethernet’ten Dijital Pazarlama Çözümleri’ne kadar işyerlerini dijitalleştirecek, verimlilik ve tasarruf sağlayacak geniş bir çözüm portföyü sunuyoruz. Türkiye’nin teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de sergilediğimiz bu çözümlerimizi Vodafone Business Dijitalleşme Tırı ile Ankaralı işletmelerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözüm ve teknolojiler geliştirerek ‘dijitalleşme yolunda’ yanlarında olmaya devam edeceğiz.”