Vodafone, çevresel etkisini yarıya indirecek

Faaliyetlerini tüm dünyada ‘amaç odaklı bir şirket olma’ hedefiyle sürdüren Vodafone, bu doğrultuda 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunmayı ve operasyonlarından kaynaklı çevresel etkisini yarıya indirmeyi planlıyor.

İş dünyasının önemli temsilcilerinin bir araya geldiği ‘Amaç Odaklı Şirketler’ panelinde konuşan etkinlikte Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, amaç odaklı şirketlerin gelecek dönemde kârlılığın maksimizasyonundan çok, yaratılan değerin optimizasyonuna odaklanmak ve toplumsal sorunlara çözüm üretmek durumunda kalacağını söyledi.

Bugün bir şirketin toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına duyarlı olmak ve bu ihtiyaçları karşılayacak çözümler geliştirmek zorunda olduğunu belirten Aksoy, topluma hizmet götürmeyi yalnızca devletin sorumluluğu olarak görmemek gerektiğini vurguladı.

"Tüm dünyada 1 milyar insanın hayatına dokunacağız"

Toplumun yalnızca tüketim ihtiyaçlarını değil, sosyal ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydeden Aksoy, şöyle konuştu: “Bu konunun çifte sorumluluk anlayışıyla değerlendirilmesi gerekiyor. Şirketlerin, ticari faaliyetleri kadar sosyal sorumluluklarını da önceliklendirmesi ve kurumsal vatandaşlık bilinciyle hareket etmesi önem taşıyor. Dolayısıyla, biz şuna inanıyoruz; eğer bu topraklarda faaliyet gösteriyorsak, yasalarda yazmayan sorumluluklarımızdan biri de ülkemizin sosyal ihtiyaçlarına cevap vermek. Vodafone olarak, şirketimizin ekonomi ve toplum içinde üstlendiği role geniş bir perspektiften bakıyoruz. Yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla, tüm dünyada ‘amaç odaklı bir şirket olma’ hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda tüm dünyaya bir söz de verdik: 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Bunu da 3 alanda somut adımlar atarak yapıyoruz; birincisi, toplumun dijitalleşmesi için çalışmaya devam etmek, ikincisi, herkes için kapsayıcı olmak, toplumda geride kalanları da göz önünde bulundurarak çalışmak, üçüncüsü ise özellikle çevresel sürdürülebilirliğe odaklanarak gezegenimizi korumak.”