Vodafone, elektronik atıkları kodlama sınıfına dönüştürdü

29 Ekim 2019

Vodafone, 18 ildeki 30 Bütünleşik Hizmet Merkezi'nde çalışanların topladığı elektronik atıkları geri dönüştürerek Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu'nda kodlama sınıfı açtı. Vodafone'un açtığı kodlama sınıfı, Samsun ve çevresinde kodlama öğrenmek isteyen tüm çocuklar tarafından ücretsiz kullanılabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone karbon ayak izini küçültme hedefiyle başlattığı "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesini Türkiye geneline yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

Vodafone, tüm dünyada 2025 yılına kadar operasyonlarından kaynaklı çevresel etkiyi yarıya indirmek üzere çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'de de elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesini başlatan Vodafone'un 18 ildeki 30 Bütünleşik Hizmet Merkezi'nde çalışanlar tarafından toplanan 330 kilogram e-atık, lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürüldü.

Elde edilen gelirle Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu'nda 10 bilgisayarlı bir kodlama sınıfı kuruldu. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat iş birliği ile yürütülen "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında hayata geçirilen kodlama sınıfında, Samsun ve çevresindeki tüm çocuklar eğitim alabilecek. Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu'nda düzenlenen açılış törenine Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel de katıldı.

"Hedef yüzde 100 yenilenebilir enerji"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şirketin amaç odaklı bir şirket olmanın önemine inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız, insanları daha iyi bir gelecek için birbirine bağlamak. Bu bakış açısıyla, tüm dünyaya bir söz verdik. 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatını iyileştireceğiz ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Türkiye'de de 2025 yılına kadar toplam sera gazı salımımızı yüzde 50 azaltmayı, tüm şebekemizi yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerjilendirmeyi ve elektronik atıkların yüzde 100'ünün geri dönüştürülmesini hedefliyoruz.

Bu doğrultuda, çalışanlarımızı da dahil ederek elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak üzere 'Bu Atıklar Kod Yazıyor' projesini hayata geçirdik. Topladığımız elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle okullara kodlama sınıfı kuruyoruz. İlk sınıfımızı Mardin'de açmıştık. Şimdi de Samsun'da İlkadım Kubilay İlkokulu'nda bir sınıf açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sınıfımızın Samsun ve çevresindeki çocuklarımıza yeni ufuklar kazandırmasını diliyoruz. Vodafone olarak, herkes için daha iyi bir gelecek hedefiyle sürdürülebilirlik alanında değer katan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

"Değerlendirilen toplam e-atık miktarı 3 bin 354 ton"

Şirket, Türkiye'de de operasyonlarından kaynaklı çevresel etkisini daha az atık üretimi ve daha az doğal kaynak kullanımı ile azaltırken, ürettiği atığı da geri dönüştürüyor. Vodafone Türkiye'de e-atıkların yüzde 99'u geri dönüştürülüyor, tekrar kullanılıyor ya da atık sahasına gönderiliyor.

2018-2019 mali yılında bu şekilde değerlendirilen toplam e-atık miktarı 3 bin 354 ton olurken, Vodafone'da elektrikli süpürgeden bilgisayara, şarj cihazından giyilebilir spor ekipmanına kadar her türlü elektronik atık toplanıyor.

Vodafone Türkiye'de e-atık yönetimi kapsamında başka projeler de yapılıyor. "İkinci El" projesiyle, arızalı veya hasarlı, kullanılmayan şebeke ekipmanlarının ikinci el olarak satılarak tekrar kullanılması sağlanıyor. Vodafone abonelerinin eski cep telefonlarına sunulan indirimlerle, müşterilerin eski telefonlarını yenileriyle değiştirmesine imkan veriliyor. Kurumsal müşterilerin cep telefonu ihtiyacını karşılamak için akıllı telefon kiralama hizmeti sunuluyor.

"Yeşili Seven Kırmızı"

Vodafone Türkiye, çevresel ayak izini küçültmek amacıyla kapsamlı bir çevre yönetim sistemi uyguluyor, faaliyetlerinin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik proje ve programlar hayata geçiriyor.

"Yeşili Seven Kırmızı" hareketiyle operasyonlarını doğaya ve insana saygılı bir biçimde yürüten şirketin İstanbul Maslak'taki Genel Merkez binası, Türkiye'nin ilk ve en uzun süreli "Yeşil Ofis"i. Küçükyalı'daki Dijital Operasyon Merkezi de Yeşil Ofis Diploması'na sahip.

Vodafone Türkiye ayrıca, "Plastiksiz Vodafone" uygulamasıyla yılda ortalama 2,5 milyon tek kullanımlık plastik bardak ve 1,3 milyon çeşitli plastik ürün kullanımına son verdi.

Dijital işe başlama kiti, kağıtsız mülakat ve değerlendirme merkezi, Red Academy kağıtsız uygulamaları, haystack dijital kartvizit, FSC sertifikalı kağıt kullanımı, e-reçete kullanımı, renkli yazıcıların azaltılması ile 480 bin kağıtlık tasarruf sağladı. Asansör ve merdiven sensör kullanımı, sensörlü ve led aydınlatma, standby ve timer uygulamaları ile 300 bin kWh enerji tasarrufu sağladı. Düşük kapasiteli rezervuar, susuz pisuvar, sensörlü musluk ve süre azaltımı ile bin 652 metreküp su tasarrufu sağladı.