Vodafone Pay ile hedef, 1 yılda 1 milyon kullanıcı

03 Eylül 2020

Vodafone, Vodafone Mobil Ödeme Servisi’nin ardından yeni Vodafone Pay ürün ailesini Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel’in katılımıyla düzenlenen online toplantıda tanıttı.

Vodafone Pay Uygulaması ve Vodafone Pay Kart’tan oluşan yeni ürün ailesinin para yükleme ve çekme, 7/24 para transferi, mağaza içi ve online alışveriş ve Sosyal Ödeme özellikleriyle kullanıcıların günlük hayatının önemli bir parçası olması bekleniyır. Visa işbirliğiyle hayata geçirilen Vodafone Pay ile dünyanın her yerinde Visa logolu alışveriş sitelerinde, POS ve ATM’lerde hızlı ve güvenli ödeme yapmak mümkün olacak. Vodafone Pay ürünleriyle 1 yılda 1 milyon kullanıcıya ulaşılması hedefleniyor.

“Mobil ödemeler alanındaki yatırımlarımıza hız verdik”

Konuyla ilgili açıklama yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, dijitalleşmenin ödeme alışkanlıkları başta olmak üzere tüm finansal işlemlerde hızlı bir değişimi beraberinde getirdiğini söyledi. Teknoloji iletişimi şirketi olma vizyonu doğrultusunda mobil finansal hizmetler alanını da sahiplendiklerine dikkat çeken Aksoy, ‘Techfin’ olarak tanımladıkları bu alanda müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olmayı hedeflediklerini aktardı. Mobil ödeme pazarına 8 yıl önce girdiklerini belirten Aksoy, Ekim 2012’de Cep Nakit Kart, Kasım 2013’te Vodafone Cep Cüzdan ürünlerini sunduklarını hatırlattı. Buradaki tecrübelerini farklı bir boyutta yeniden canlandırdıklarını dile getiren Aksoy, günümüzde müşterilerinin Vodafone Mobil Ödeme servisi sayesinde, Google Play, Apple App Store, Spotify gibi 2 binden fazla anlaşmalı işyerinden yapacakları alışverişleri saniyeler içinde gerçekleştirebildiğine dikkat çekti.

Mobil Ödeme servislerinin her yıl hem kullanıcı sayısı hem de işlem hacimleri bazında yüksek oranlarda büyüme kaydettiğini belirten Aksoy, şunları söyledi: "Salgın döneminde müşterilerimizin mobil ödeme çözümlerini kullanmaya daha hevesli ve yatkın olduğunu gördük. Bu doğrultuda, zaten odağımızda olan mobil ödemeler alanındaki yatırımlarımıza hız verdik. Mevcut mobil cüzdan uygulamalarına farklı bir bakış açısı getirerek Vodafone Pay ürün ailesini geliştirdik. Vodafone Pay Uygulaması, 12 yaş üstü herkesin operatörden ve banka müşterisi olup olmamaktan bağımsız olarak kullanabileceği yeni nesil bir mobil cüzdan uygulaması. Vodafone Pay Kart ise hem sanal hem de fiziksel olarak kullanılabilen bir ön ödemeli alışveriş kartı. Vodafone Pay ürün ailesi, 7/24 anında para transferinden oyun içi satın almaya kadar pek çok alanda hayatı kolaylaştıracak. Sosyal Ödeme özelliği ile ortak etkinliklerin harcamaları arkadaşlar arasında Alman usulü kolayca paylaşılabilecek. Ayrıca, çeşitli telekomünikasyon faydaları ile daha avantajlı kullanım imkânı sunacak. Vodafone olarak, mobil ödeme alanında müşterilerimizin değişen ihtiyaç ve alışkanlıklarına uygun ve çevik çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

“Dijitalin herkes için ulaşılabilir olması önemli”

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise, “Alışverişin sağlık önceliklerimiz ile beraber hızla dijitalleştiği bu dönemde dijitali her kesime ulaştırmak önemli. Günümüzde finansal sistem ile tanışmamış kitlelerin elektronik dünyaya erişimini sağlamak ödemeler ekosistemindeki tüm paydaşların önceliği olmalı. Visa olarak, doğrudan banka tüketicisi olmayan kitleleri teknolojiyi iyi kullanarak finansal sisteme kazandıran ve bu sayede ekosistemin büyümesine katkı sağlayan iş ortaklarıyla çalışmayı önemsiyoruz. Vodafone Pay, tam da farklı kanal ve hizmet sağlayıcılarının geniş kitlelere ulaşması gereken bir dönemde hayata geçiyor. Vodafone’un geniş müşteri ağı sayesinde banka hesabı olmayan pek çok kişi bir ödeme kartına sahip olabilecek. Teknolojiyi etkin kullanan genç tüketiciler ise Vodafone Pay mobil cüzdanlarından ödeme işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek. Vodafone ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile teknolojiyi gündelik yaşama entegre eden bu çözümün bir parçası olmaktan ötürü mutluyuz.” ifadelerini kullandı.