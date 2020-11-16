Vodafone Türkiye'nin servis geliri 6.8 milyar TL'ye ulaştı

Vodafone Türkiye, Nisan-Eylül 2020 arası dönemi kapsayan 2020-21 ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2020-2021 mali yılının ilk 6 ayında büyümeye devam eden Vodafone Türkiye'nin servis geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.8 arttı. Şiketin servis gelirleri ise mali yılın ilk 6 ayında 6.8 milyar TL’ye ulaşırken, 2020-21 mali yılının ilk yarısında Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.7 artışla 2.3 milyar TL’ye yükseldi.

Verilen bilgiye göre Vodafone, mali yılın ilk yarısında 882 milyon TL’lik yatırım yaptı. Söz konusu dönemde mobil abone sayısı, bir önceki çeyreğe göre 420 bin net abone artışı ile 24.1 milyona yükselen Vodafone Türkiye'nin M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 26.2 milyona ulaştı.

Şirketin, faturalı abone sayısı 14,9 milyona yaklaşırken toplam abone bazının yüzde 62’sine ulaştı. Sabit genişbant abone sayısı ise son 12 ayda 197 bin net abone artışı ile ilk mali yarıyılda yaklaşık 1.2 milyona yükseldi.

Müsterilerinin aylık dijital etkileşimi 700 milyona ulaştı

Bu döndem Vodafone’un "Vodafone Yanımda" Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16.5 milyona ulaştı. Mali yılın ilk yarısında Vodafone'un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi ise 700 milyonu buldu.

Vodafone müşterilerinin dijital kişisel asistanı TOBi, aylık 2 milyon tekil kullanıcıya ulaşırken, toplam 4 milyonu aşan sohbet gerçekleştirdi.

2020-21 mali yılı ilk yarısında Vodafone Türkiye abonelerinin toplam veri kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50 artış ile 1.122 petabyte'a ulaştı.

"Dijitalleşmeye odaklanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye CEO'su Alex Froment-Curtil, pandeminin dijitalleşmenin önemini bir kez daha hatırlattığını söyledi.

"Milyonlarca insanın yaşama ve çalışma biçimlerini değiştirmesiyle birlikte birbirimizle bağlantıda olmanın ne kadar önemli olduğunu gördük" diyen Froment-Curtil, bir ‘teknoloji iletişimi şirketi’ olarak, müşterilerine kesintisiz hizmet sunmaya devam ettiklerini vurguladı.

Müşteri deneyimini daha da iyileştirmek amacıyla tüm kanallarda dijitalleşmeye odaklandıklarını kaydeden Froment-Curtil, dijital müşteri sayılarının 16.5 milyona ulaştığına dikkat çekti. 2020-21 mali yılının ilk 6 ayında 882 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerini bildiren Froment-Curtil, "Pandemi tedbirleriyle birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışmayı 'amaç odaklı şirket' olma vizyonumuzla birleştirerek 'yeni nesil çalışma sistemi'ne dönüştürdük. 'Herkese, her yerden iş' mottosuyla Vodafone Müşteri Hizmetleri'nde ev kadınları, engelli bireyler ve üniversite öğrencilerine istedikleri yerden, istedikleri şekilde ve istedikleri kadar çalışma imkânı sunduk. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında, teknolojinin gücünü kullanarak, toplumsal hayatta pozitif farklılık yaratacak çalışmalar yapıyoruz. 'Yarını Kodlayanlar' projemizle 4 yılda 81 ilde yaşları 7-14 arasında değişen 100 bini aşkın çocuğa kodlama eğitimi verdik. 'Dijital Benim İşim' projesiyle, 18 yaş üstü kadınların dijital topluma kazandırılmasını ve bilgi teknolojileri eğitimi almış kadınların işgücüne katılımına olanak sağlamayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin dijital geleceğine olan inancımızla yatırımlarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.