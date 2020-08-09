Vodafone’un en büyük bakım-kurulum işletme ihalesi Mikrolink'in

09 Ağustos 2020

1 Ekim’de başlayacak ve 3.5 yıllık bir süreyi kapsayan ihale kapsamında, yenilenen Ege ve Akdeniz bölgesi ile 1. Bölge olarak tanımlanan 8 bin 112 baz istasyonlu İstanbul Asya/Avrupa ve Trakya bölgelerinin sorumluluğunu üstlenen Mikrolink, Vodafone’un bu alandaki en önemli bölgesel çözüm ortağı oldu.

Mikrolink yeni sözleşme ile Vodafone’un ülke genelindeki yaklaşık 28 bin baz istasyonundan 14 bininin ve 9 bin km’lik fiber optik hattının sorumluluğunu üstlendi. Vodafone’la olan işbirliğini yeni ve geniş kapsamlı projelerle büyütmeye devam eden Mikrolink, sorumluluk aldığı operasyon bölgelerinde Vodafone iletişim hizmetleri A.Ş adına toplam 16 ilde (İstanbul, İzmir, Antalya, Konya, Muğla, Manisa, Denizli, Aydın, Uşak, Afyon, Burdur, Isparta, Karaman, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) baz istasyonları ve fiber hatlarının arıza bakım kurulum ve işletme hizmetlerini yürütecek.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde Vodafone’un bölgesel çözüm ortağı olarak hizmet veren Açık Holding’in telekomünikasyon alanındaki şirketi Mikrolink Bilişim, bu bölgesel servisler dışında, tüm Türkiye genelinde uzun yıllardır Vodafone için yürüttüğü BTS (Mobil baz istasyonları) ve IBS (Metrolar, gösteri alanları, futbol sahaları gibi büyük ve kapalı alanlar için anahtar teslim kapsama / iletişim çözümleri) hizmetlerini de vermeye devam edecek.