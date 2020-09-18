Watch Dogs 2 ücretsiz olarak Epic Games'te! | Watch Dogs 2 indir

18 Eylül 2020

Popüler bilgisayar oyunu Watch Dogs 2 ücretsiz olarak Epic Games tarafından kullanıcılara sunuluyor. Her hafta farklı oyunları ücretsiz sunan Epic Games'in bu hafta için seçtikleri Football Manager 2020 ve Watch Dogs 2 oldu. Ücretsiz Watch Dogs 2 indirmek isteyenler, oyuna dair detayları araştırıyor.

Watch Dogs 2'yi buradan ücretsiz indirebilirsiniz

Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan Watch Dogs 2'nin minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit)

İşlemci: Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz, AMD FX 6120 @ 3.5 GHz or better

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB VRAM ile birlikte veya AMD Radeon HD 7870 2 GB VRAM ile birlikte veya daha iyi

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 27 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu son sürücüler

Watch Dogs 2 hakkında

PlayStation, Xbox ve PC için yayınlanan Watch Dogs 2, San Francisco Körfez Bölgesi'nden oyuna uyarlanmış kurgusal bir kentte geçmektedir. Açık dünya modunda olan oyunda kullanıcılar kullanıcılar özgürlüğe sahiptir. Oyuncular, şehrin ctOS olarak bilinen gelişmiş gözetim sistemini ele geçirmek için bilgisayar korsanı grubu DedSec ile çalışan bir bilgisayar korsanı olan Marcus Holloway'ı kontrol etmektedir. Görevleri tamamlamanın birden çok yolu vardır ve her görevdeki başarının ardından DedSec grubunun takipçi sayısı artar. Oyunda mevcut olan eşli oynanış, rekabetçi ve bire bir dövüş gibi sürümler ile diğer oyuncularla bağlantı kurmayı sağlar.