Web3’te Wideangle-NTT Data işbirliği

Sinema, dizi film gibi içeriklerin üretiminden dağıtımına kadar her aşamasını ‘blockchain’in güvenilir ve şeffaf yapısı ile fonlayıp destekleyerek hayata geçirmek için yola çıkan Wideangle, 24 Ekim’de global lansman yapmaya hazırlanıyor.

Blockchain ile sinemayı birleştiren Wideangle’ın kurucuları arasında ünlü oyuncular Engin Altan Düzyatan ve Birand Tunca da yer alıyor. Wideangle, yapacağı büyük lansman öncesi işbirliklerini de artırmaya başladı.

Wideangle son olarak Japonya merkezli teknoloji devi NTT Data Business Solutions Türkiye ile Web3 dünyasında heyecan uyandıran bir işbirliğine gitti.

Wideangle ile ‘Destek İş Ortağı’ olarak partnerlik kuran NTT Data Business Solutions Türkiye, teknoloji çözümlemeleri konusundaki deneyimini Wideangle’la birleştirecek.