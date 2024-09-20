WhatsApp 19 telefon modelinde artık çalışmayacak!

META tarafından yapılan açıklamada güncelleme için 1 Ekim işaret edilirken, bu tarihten itibaren yeni güncelleme ile WhatsApp bazı telefonlarda desteklenmeyecek.

19 telefon modelinde artık WhatsApp'ın kullanılamayacağı öğrenilirken, META tarafından duyurulan ve Apple'ında dahil oldupu listede Samsung, LG, Huawei gibi markaların çok satan eski serileri yer alıyor.

Listeydeki cep telefonlarının 7 yaşından büyük modeller olduğu gözlemlenirken, META bu kararı yeni donanımlar ve yazılım güncellemelerine odaklanmak adına aldığını duyurdu.

İşte yeni güncelleme ile Whatsapp'ın artık çalışmayacağı marka ve modeller

Samsung: Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Express 2, Galaxy Grand, Galaxy Note 3 N9005 LTE, Galaxy Note 3 Neo LTE+, Galaxy S 19500, Galaxy S3 Mini VE, Galaxy S4 Active, Galaxy S4 mini I9190, Galaxy S4 mini I9192 Duos, Galaxy S4 mini I9195 LTE, Galaxy S4 Zoom.

Apple: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone SE.

Huawei: Ascend P6 S, Ascend G525, C199, GX1s, Y625.

Lenovo: 46600, A820, A858T, P70, S890.

Sony: Xperia Z1, Xperia E3, Xperia M.

Motorola: Moto G, Moto X.

LG: Optimus 4X HD P880, Optimus G, Optimus G Pro, Optimus L7.

Diğer Üreticiler: Faea F1, THL W8, Archos 53 Platinum, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, ZTE V956, ZTE UMi X2, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Memo.