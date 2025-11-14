WhatsApp'tan yeni güncelleme: Artık bu telefonlarda kapanacak

Dünyanın en çok kullanılan çevrim içi mesajlaşma platformu WhatsApp, yarından itibaren pek çok eski model akıllı telefona yönelik güncelleme desteğini sonlandıracak.

Donanım yetersizliği sorunu

Şirket, uygulamaya eklenen yeni özelliklerin eski cihazlarda donanım yetersizliği nedeniyle sorun oluşturduğunu ifade ederek, yayımlanan son güncellemeyle birlikte 2016 üretimi telefonların artık destek kapsamında olmayacağını duyurdu.

Belirtilen modeller başlangıçta sadece güncelleme alamayacak, ancak bir süre sonra güncelleme yapılamadığı için uygulamaya tamamen erişimleri kesilecek.

WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar hangileri?

WhatsApp'ın yarından itibaren güncelleme vermeyeceği telefon marka ve modelleri şu şekilde:

Android

Huawei Mate 9 Pro

Samsung Galaxy S7

Xiaomi Mi Note 2

HTC 10 evo

Sony Xperia XZ

Xiaomi Mi 5 Pro

Samsung Galaxy C9 Pro

iOS