WhatsApp'tan yeni güncelleme: Artık bu telefonlarda kapanacak

WhatsApp artık bu telefonlarda kullanılmayacak: Son güncelleme ile kapanacak
Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp yarından itibaren bazı Android ve iOS işletim sistemi bulunan telefonlarda kullanıma kapanacak. Güncelleme desteği verilmeyecek telefon modelleri ise belli oldu. İşte WhatsApp'ın kapanacağı o telefonlar...
Dünyanın en çok kullanılan çevrim içi mesajlaşma platformu WhatsApp, yarından itibaren pek çok eski model akıllı telefona yönelik güncelleme desteğini sonlandıracak.
Donanım yetersizliği sorunu
Şirket, uygulamaya eklenen yeni özelliklerin eski cihazlarda donanım yetersizliği nedeniyle sorun oluşturduğunu ifade ederek, yayımlanan son güncellemeyle birlikte 2016 üretimi telefonların artık destek kapsamında olmayacağını duyurdu.
Belirtilen modeller başlangıçta sadece güncelleme alamayacak, ancak bir süre sonra güncelleme yapılamadığı için uygulamaya tamamen erişimleri kesilecek.
WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar hangileri?
WhatsApp'ın yarından itibaren güncelleme vermeyeceği telefon marka ve modelleri şu şekilde:
Android
- Huawei Mate 9 Pro
- Samsung Galaxy S7
- Xiaomi Mi Note 2
- HTC 10 evo
- Sony Xperia XZ
- Xiaomi Mi 5 Pro
- Samsung Galaxy C9 Pro
iOS
- iPhone 6
- iPhone 6s