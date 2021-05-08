WhatsApp bir kez daha geri adım attı

WhatsApp, tartışmalara neden olan 'zorunlu güncelleme' kararında bir kez daha geri attı. Daha önce yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcıların hesaplarının askıya alınacağını açıklayan şirket, sonraki açıklamasında ise hesapların silinmeyeceğini ve sözleşme hatırlatması yapılmaya devam edeceğini duyurdu.

Gelen tepkilerin ardından yeni gizlilik sözleşmesinin uygulanmasını 8 Şubat'tan 15 Mayıs'a erteleyen WhatsApp, bu tarihten itibaren sözleşmeyi onaylamayan kullanıcıların hesaplarındaki işlevselliğinin azaltılacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni sözleşmenin onaylanmaması halinde sohbet listesine erişimin engelleneceği ancak yapılan aramalara yanıt verilebileceği ifade edildi.

Açıklamada, sınırlı kullanımın birkaç hafta süreceği belirtilirken, halen sözleşmenin onaylanmaması halinde WhatsApp'a erişimin engelleneceği belirtildi.

WhatsApp'ın güncellemesinden Türkiye'deki kullanıcılar da etkileniyor.