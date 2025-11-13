Yaklaşık 3 milyar kullanıcısı bulunan WhatsApp'ta bugün sorunlar yaşanıyor. Kimileri yavaşlıktan şikayet ederken kimileri de uygulamayı kullanamıyor. Bu problemler nedeniyle "WhatsApp çöktü mü", "WhatsApp sorun mu var" sorusu sıklaşmış durumda...

WhatsApp çöktü mü?

WhatsApp'ta yaşanan sorun ülke genelinde yaşanmazken en çok problem yaşayan iller İstanbul ve İzmir olarak gözüküyor. Henüz remi kaynaklardan bir açıklama yapılmış değil.