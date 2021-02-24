WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesaplarına ne olacak?

WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılara ne olacağı konusu merak ediliyordu. Konu hakkında beklenen açıklama WhatsApp'tan geldi.

Geçtiğimiz aylarda kullanıcılara sunulan WhatsApp sözleşmesi tartışmalara neden olurken, çok sayıda kullanıcı WhatsApp'ı terk ederek BİP, Telegram, Signal gibi farklı anlık mesajlaşma uygulamalaarını kullanmaya başladı. Kullanıcı sayısı hızla azalan WhatsApp, bunun üzerine WhatsApp sözleşmesi için belirlediği son kabul tarihini erteledi ve kullanıcılarına sözleşmeyi kabul etmeleri için 15 Mayıs 2021 tarihine kadar süre tanıdı.

WhatsApp sözleşmesi konusunda WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre, WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini bu tarihe kadar kabul etmeyen hesaplar birkaç gün boyunca hesaplarına gelen mesaj ve aramaları bildirim olarak görebilecek ancak uygulamayı bunları okumak ya da yanıtlamak için kullanamayacak.

Sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca 'pasif' olacak ve bu süre zarfında söz konusu kullanıcılara yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etme şansı sunulacak.

120 gün sonunda kullanıcı sözleşmeyi kabul etmezse yani hesap yeniden aktif edilmezse otomatik olarak silinecek. Başka bir deyişle bu kullanıcılar WhatsApp hesaplarını kaybedecek.

WhatsApp sözleşmesine soruşturma

Tepkilere neden olan WhatsApp sözleşmesi hakkında Rekabet Kurulu harekete geçti ve resmen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Rekabet Kurulu, WhatsApp'la veri paylaşımı zorunluluğunun durdurulduğu bildirilmişti. Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan yazıda söz konusu verilerin Facebook’un faaliyet gösterdiği diğer pazarlarda kullanılmasının ve bunun WhatsApp kullanımı için zorunlu tutulmasının 4054 sayılı Kanun kapsamında yol açtığı endişeler de sıralanmıştı.