WhatsApp'a 'bağımsızlık' mesajı veren Telegram'ın kullanıcı sayısı 1 milyarı geçti!

Türkiye'de 52 milyon aktif kullanıcıyla en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ta, dün siyaset gündemini sarsan gözaltıların ardından erişim sorunları devam ediyor.

Dünyan genelinde de tekil kullanıcı sayısı 2,96 milyar kişiye ulaşan WhatsApp'ın en büyük rakibi ise Rusya merkezli Telegram olarak görülüyor. Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov ise WhatsApp'ın Telegram'ın ucuz ve sulandırılmış bir taklidi olduğunu savunuyor.

Karı 547 milyon dolara ulaştı

Telegram'ın güncel verilerine ilişkin açıklama yapan Durov, her kullanıcının günde ortalama 41 dakika geçirdi uygulamanın geçen yıl 547 milyon dolar kar elde ettiğini bildirdi.

Aktif kullanıcı sayısı 1 milyarı geçtiği

Durov, Telegram'daki aylık aktif kullanıcı sayısının 1 milyarı geçtiğine işaret ederek, "Çin merkezli WeChat hariç, dünyanın en popüler ikinci mesajlaşma uygulaması olduk." ifadesini kullandı.

'WhatsApp, Telegram'ın ucuz bir taklidi'

Telegram'ın kullanıcı sayısı bakımından önünde WhatsApp'ın bulunduğunun altını çizen Durov, şunları kaydetti:

"WhatsApp, Telegram'ın ucuz, sulandırılmış bir taklididir. Yıllardır, bizi yavaşlatmak için lobicilik ve halkla ilişkiler için milyarlarca dolar yakarken umutsuzca yeniliklerimizi kopyalamaya çalıştılar. Başaramadılar. Telegram büyüdü, karlı hale geldi ve rakibimizin aksine bağımsızlığını korudu.”