WhatsApp'a çeviri özelliği geldi! Farklı dillerle rahat rahat sohbet edilebilecek

İkinci bir dil bilmeyen insanlar, yurt dışından yabancı biri ile mesajlaşırken çok zorlanıyor ve iletişim bir noktadan sonra kesiliyordu. İnsanlar için kabus olan bu duruma WhatsApp el attı. 3 milyar kullanıcısı ile dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu olan WhatsApp, uygulamaya çeviri özelliği getirdi. Dil engelinin kalmasıyla birlikte insanlar yabancı biri ile rahat rahat sohbet edebilecek.

Android'de 6, IOS'ta 19 dil seçeneği

WhatsApp ilk aşamada Android telefonlarda çeviriyi 6 dilde yapıyor. Bu diller İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Rusça ve Arapça olarak öne çıkıyor. IOS'ta ise bu sayı 19'a çıkıyor ve Türkçe çeviri de yapılabiliyor.

Meta bu sohbetlerin gizliliğe önem verilerek geliştirildiğini üstüne basarak belirtiyor. Sohbetler kimse tarafından takip edilemeyecek.

Çeviri nasıl yapılacak?

WhatsApp'ta çeviri yapmak deyim yerindeyse çocuk oyuncağı olacak. Yazdığınız cümlenin üzerine basıp gelen ekranda "çevir" deyip istediğiniz dili seçmeniz yeterli olacak. Bu uygulama ayrıca grup ve kanal sohbetlerinde de geçerli olacak.