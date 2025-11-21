WhatsApp'a yeni bir özellik daha geldi: 24 saat içinde...

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini güçlendiren yeni “Hakkımda” özelliğini yayına alıyor. Meta tarafından geliştirilen bu güncelleme, Instagram’daki “Notlar” özelliğine benzeyen daha dinamik bir yapı sunuyor.

Kullanıcılar artık yalnızca statik bir metin yazmak yerine 24 saat içinde kaybolan anlık durum mesajları paylaşabilecek. “Meşgul”, “Toplantıda”, “Tatil modunda” gibi kısa ve güncel bildirimler bu sayede daha işlevsel hale geliyor.

Etkileşimi artırmayı amaçlıyor

Yeni paylaşımlar, sohbet ekranının üst kısmında profil fotoğrafının yanında baloncuk olarak görüntülenecek. Kullanıcıların bu durumlara doğrudan yanıt verebilmesiyle WhatsApp, mesajlaşma deneyiminde etkileşimi artırmayı amaçlıyor.

Gizlilik tarafında da kapsamlı seçenekler sunuluyor. Kullanıcılar, paylaştıkları “Hakkımda” bilgisini herkesin mi, yalnızca kişilerinin mi yoksa belirli kişilerin dışında kalanların mı görebileceğini seçebiliyor.

Mobil cihazlara kademeli olarak dağıtılmaya başlayan yeni özellik, WhatsApp’ın daha sosyal, daha anlık ve kişisel bir iletişim ortamı oluşturma vizyonunun önemli bir parçası olarak görülüyor.