WhatsApp'a yeni özellik geldi: Artık gönderilmeyen mesajlar kaybolmayacak

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp her geçen gün kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için kendisini geliştirmeye ve bünyesine yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Bünyesine eklediği yeni özellik ile birlikte kullanıcılarına yazıp göndermedikleri mesajları taslak olarak saklamalarına olanak tanıyacak. Daha önce, gönderilmeyen mesajlara geri dönmek mümkün değildi. Ancak bu yenilik sayesinde, yarım kalan mesajlar taslak olarak kaydedilecek ve kullanıcılar istedikleri zaman bu mesajlara geri dönüp düzenleyerek gönderebilecekler.

Taslaklar, sohbet ekranında en üstte yer alacak şekilde görünecek. Bu özellik, tüm dünya genelindeki WhatsApp kullanıcılarına sunulmaya başlandı.