WhatsApp'tan yeni özellik! Bir dönem sona eriyor

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamarından WhatsApp, sohbet güvenliğini en üst seviyeye taşıyacak yeni bir özellik getiriyor. WhatsApp'ın yeni özelliği ile artık sohbert esnasında gönderilen fotoğraf ve video benzeri içerikler otomatik kaydedilemeyecek.

Halihazırda “kaybolan mesajlar” özelliğiyle benzer bir önlem sunan WhatsApp, yeni gizlilik adımıyla güvenliği artırırken, hassas medya paylaşımlarında daha fazla kontrol sağlıyor.

WhatsApp’ta otomatik indirme dönemi sona eriyor

Gizlilik ayarları menüsünün altında yer alacak yeni özellik aktif hale getirildiğinde karşı tarafa gönderilen medya dosyaları otomatik indirilemeyecek. Ancak alıcı, medya içeriğini cihazına kaydedemese de ekran görüntüsü ya da farklı bir cihazla içeriği kaydetmek hala mümkün oluyor. Bu nedenle yeni özelliğin tam bir koruma sağlamayacağı sadece ekstra bir güvenlik katmanı oluştaracağı ifade ediliyor.

WhatsApp’a yeni özellik ne zaman geliyor?

Henüz test aşamasında olan yeni özelliğin ne zaman uygulamaya ekleneceği bilinmiyor. Ancak WhatsApp geçmişte gizlilik odaklı güncellemeleri çok bekletmeden yayına almıştı. Bu nedenle, yeni özelliğin de kısa süre içinde kullanıma açılması bekleniyor.

WhatsApp bu yeni özellikle birlikte kullanıcılara, özellikle medya paylaşımlarında daha fazla kontrol imkânı sunmayı ve mahremiyeti korumayı amaçlıyor.