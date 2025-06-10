Workup AStart Girişimcilik Programı’nın ilk dönemi 9 girişimle başlıyor!

Türkiye İş Bankası’nın ana destekçiliğinde 2017’den bu yana kesintisiz devam eden Workup Girişimcilik Programı ve İş Bankası’nın 2023’te kurduğu yatırım odaklı büyüme destek programı Yapay Zekâ Fabrikası iş birliğiyle hayata geçirilen program ile güçlü bir iş birliği ve yatırım ağına erişim imkânı sunularak girişimlerin ölçeklenmeleri desteklenecek.

Workup AStart’a seçilen girişimler, alanlarında uzman mentorlar eşliğinde yapacakları görüşmelerle iş modeli geliştirme, ölçeklenme, global pazarlara erişim, teknoloji trendleri ve şirket yönetimi konularında iş fikirlerini güçlendirme fırsatı bulacak.

Girişimlerin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş program

Programa kabul edilen her bir girişimin stratejik hedefleri ve desteğe ihtiyaç duyduğu konular üzerinden özelleştirilmiş bir program hazırlanıyor. Girişimler yaklaşık 4 ay sürecek program boyunca;

-Alanlarında uzman kişilerden eğitimler, teknik çalıştaylar ve birebir görüşmelerle mentorluk,

-Anadolu Sigorta ve İş Bankası Grubu iştirakleri başta olmak üzere kurumsal paydaşlarla iş birliği fırsatları,

-İş Bankası Grubu şirketlerinin kurucusu olduğu fonlar başta olmak üzere yatırım imkânlarına erişim,

-Tecrübeli girişimcilerle deneyim paylaşımı ve ilham etkinlikleri,

-Ücretsiz ofis imkânı ve bulut kullanımı dahil teknolojik altyapı destekleri,

-Yurt içi ve yurt dışı fiziki ya da online etkinliklere katılım,

-Basılı ve dijital mecralarda kendilerini tanıtma olanaklarına sahip oluyor.

Workup AStart’ın ilk dönemine seçilen girişimler

Breathment: Solunum hastalıkları için yapay zekâ destekli egzersiz ve uzaktan takip çözümleri sunan, hastalara kişiselleştirilmiş tedavi, sigorta şirketlerine maliyet tasarrufu sağlayan dijital sağlık girişimi.

CyberWhiz: IoT cihazları için Avrupa regülasyonlarına uyumlu uçtan uca siber güvenlik çözümleri sunan, 20 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmış ileri teknoloji odaklı IoT siber güvenlik girişimi.

Healysense: Acil servis hastaları için tomografi verilerinden 6 hastalığı anında tespit edebilecek, hekime anlık karar desteği sunan FDA ve CE onaylı medikal yapay zekâ teknolojisi geliştiren sağlık girişimi.

Kuartismed: Yenidoğan ve prematüre bebekler için yapay zekâ destekli medikal takip sistemleri geliştiren ve CE belgeli, klinik doğruluğu kanıtlanmış ürünler sunan ileri seviye dijital sağlık girişimi.

Marsirius AI Labs: FDA ve CE onaylı yapay zekâ modellerini tek platformda sunarak radyoloji tanılarını hızlandıran ve sigorta şirketleri için maliyetleri düşüren sağlık teknolojisi girişimi.

Raresum: Nadir hastalıkların teşhisini hızlandırmak için geliştirdiği yapay zeka tabanlı çözümlerle; doktorlar için karmaşık vaka karar desteği, klinik araştırmalar için tarama ve analiz çözümleri sunan sağlık teknolojisi girişimi.

Risk Primi: Anadolu Sigorta’nın kurum içi girişimi olarak yolculuğuna başlayan, sigortacılık sektöründe fiyatlandırmaya ilişkin kavramları ve piyasa dinamiklerini oyunlaştırarak, kullanıcıların teknik kavramlara ilişkin bilgi birikimini ve içgörüsünü arttırmayı amaçlayan girişim.

Robeff: Endüstriyel tesisler ve depolarda kapalı/açık alanlarda kesintisiz otonom malzeme taşıma ve çekme sağlayan, LiDAR ve yapay zekâ destekli elektrikli araçlar üreten mobilite teknolojileri odaklı girişim.

Sensed AI: Yapay zekâ destekli uydu radar teknolojisiyle binaların yapısal risklerini milimetrik hassasiyetle tespit eden ve bu verilerle sigorta, inşaat ve kamu sektörlerine risk analiz hizmeti sunan girişim.

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