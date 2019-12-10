Wtech, dijitalde teknoloji proje pazarını kurdu

10 Aralık 2019

Teknoloji sektöründe çeşitliliği artırarak hızla ilerleyen dönüşümün insanlığın lehine olmasını hedefleyen Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), bu kapsamda ilk büyük etkinliğini düzenledi. ‘Human Diversity in Technology’ adı verilen etkinlik Vodafone Business ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney’in ev sahibi olduğu etkinliğe; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır yanı sıra, aralarında Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Microsoft Türkiye CEO’su Murat Kansu ve Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton gibi isimlerin olduğu çok sayıda yerli ve yabancı şirketin üst yöneticileri panelist olarak katıldı.

“Wtech’in enerjisi ulusal hedeflere katkı sunacak”

Etkinliğin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır milli teknoloji hamlesinin önemine dikkat çekerek özellikle gençlerin dijital dönüşümde doğru yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Kacır, “Wtech’in kuruluş misyonu, teknoloji ve insan odaklı olduğu için ulusal hedeflerimizle örtüşüyor. Çok desteklenen ve çok büyük bir enerjiyle ilk yılını tamamladı. Önümüzdeki yıl, yaptığı çalışmaların ulusal hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney de dernek olarak kısa sürede oldukça önemli çalışmalara imza attıklarını vurguladı. Yapay zekanın gittikçe hakim olacağı geleceğin dünyasında, kadının titiz çalışması ve detaycı bakış açısıyla iş süreçlerinde yer almamasının, negatif sonuçları olacağını söyleyen Öney, “Çeşitlilikle zenginleşen ve bireylere eşit fırsatlar sunan; aynı zamanda da teknolojiyi doğru yönetebilen bir gelecek yaratmak, bugünü doğru planlamaktan geçer” dedi. Öney, sadece Türkiye’de değil, dünyada da teknoloji sektöründe insan ve kadın çeşitliliğinin artması için çalışacaklarını söyledi. Wtech Akademiyi hayata geçirdiklerini ve akademinin şekillenmesi, doğru ve odaklı bir hizmet verilebilmesi adına pilot çalışmalara başladıklarını belirten Öney, “Üyelerimizin eğitim içeriği ve eğitim başlığı katkıları ile Wtech Akademi’nin içini zenginleştirip, daha da büyük bir hale getirmeyi planlıyoruz” diye konuştu. İki pilot projenin Şanlıurfa ve İstanbul’da devam ettiğini hatırlatan Öney, 2020 yılında akademiyi büyüterek yurt geneline yaymak istediklerini söyledi.

“Wtech Platformu’nu yapay zeka ile iddialı hale getireceğiz”

Zehra Öney, etkinlikte Teknolojide Kadın Derneği’nin en önemli projelerinden biri olan Wtech Platformu’nun da duyurusunu yaptı. “Teknolojide Kadın Derneği olarak teknolojide çeşitliliğin önemini her fırsatta vurguluyoruz. Kurduğumuz platform ile bu çeşitliliği yakalayarak teknoloji ve insanı birleştireceğiz. İçerikler arttıkça yeni yetenekler ve rol modeller ortaya çıkacak” diyen Öney, ilerleyen dönemde yapay zeka ve BOT uygulamaları ile portalı daha iddialı bir hale getireceklerini belirtti. Öney, “Platform; özel sektör, kamu, öğrenciler ve melek yatırımcıların projelerini paylaşacağı bir pazaryeri olacak. Hedefimiz 2021 yılında 300 proje ve 2 milyon CV” deidi.

Teknoloji ve kadın endeksi geliyor

Öney, ana odak alanlarından birinin de araştırma olduğunun altını çizerek; “Türkiye’de insan ve teknoloji; teknoloji ve kadın endeksleri” adlı bir çalışmayı başlattıklarını söyledi. Endeksin ilk sonuçları 2020 yılı mart ayında açıklayacağını vurgulayan Öney, “Bu çalışmayı bu alanda çalışan ve bize üye olan çok değerli araştırma şirketi ile birlikte gerçekleştireceğiz. Öte yandan üniversite yapılandırmalarımızı da tamamlayarak, 2020 içerisinde tüm Üniversitelerde minimum 30 adet Wtech Talks’u gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Vodafone olarak kadın temsiliyetini ön planda tutan etkinliklere destek vermeyi öncelikleri arasında tuttuklarını ve Wtech’in çalışmalarını da bu bağlamda desteklediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise şöyle konuştu: “Kadınların değiştirme ve dönüştürme gücünün, iş dünyasında müthiş farklar yaratığına inanıyoruz. Önyargıların bir kenara bırakılması ve ülke ekonomisinin büyümesi için çeşitliliğin sunduğu avantajlardan tam anlamıyla yararlanılmasını, bir tercih değil, gereklilik olarak görüyoruz. Vodafone Grubu olarak hedefimiz; 2025’e kadar kadınlar için dünyanın en iyi işvereni olmak.”