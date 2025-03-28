X (Twitter) çöktü mü, erişim sorunu mu var?

Sosyal medya platformu X'te Twitter), akşam saatlerinde küresel çapta erişim sorunları yaşandı. Saat 21:40 itibarıyla başlayan sorun nedeniyle kullanıcılar, platforma giriş yapmakta güçlük çekti. Hem mobil hem de masaüstü uygulamaları üzerinden erişim sağlayamayan kullanıcılar, akışlarını yenileyemedi ve bazı kullanıcılar ise hesaplarına erişim sağlasa da gönderi paylaşımında sorun yaşadıklarını belirtti.

Yaşanan erişim problemleri, dünya çapında birçok kullanıcıyı etkilerken, bazı kullanıcılar, gönderilerinin platformda görünmediğini veya hata mesajları aldıklarını aktardı. Kullanıcılar, Downdetector üzerinden yaşadıkları sorunları bildirdi.

Dün akşam saat 22:11’de de benzer bir erişim sorunu yaşandığı öğrenildi. O saatlerde de kullanıcılar, hesaplarına girişte zorluklarla karşılaştılar.

Konuyla ilgili olarak Twitter (X) tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Erişim sorunlarının global ölçekte yaşandığı bildirildi. Kullanıcılara, ağ bağlantılarını kontrol etmeleri ve mobil uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.