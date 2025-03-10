X (Twitter) çöktü mü, neden erişilemiyor?

Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor," dedi.

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, X platformundaki kesintinin global çapta yaşandığını vurgulayarak, sorunun çözülmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Sosyal medya platformunun resmi kanallarından ise henüz konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, X’in resmi destek sayfalarından ve durum kanallarından gelişmeleri takip etmeleri gerektiği bilgisiyle uyarıldı.

Saatlerdir süren erişim sıkıntısının dünya genelinde de etkili olduğu ve platforma dair çok sayıda hata bildirimi yapıldığı aktarıldı.