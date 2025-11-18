X (Twitter) çöktü mü, neden girilmiyor? Akış neden yenilenmiyor?
Dünya genelinde birçok siteye erişim sağlanamıyor. X'te de akış yenileme problemi yaşanıyor. Sorun ile karşılaşan vatandaşlar "X çöktü mü, neden girilmiyor" sorusunu hızlandırmış durumda...
Bu durumdan muzdarip olanlar "X çöktü mü, neden girilmiyor" sorusunu sıklaştırmış durumda...
X çöktü mü?
Cloudflare sunucularında yaşanan sorunlardan dolayı sitelerin çoğunluğuna ulaşılamıyor.
Bu sorundan X de nasibini almış durumda... Milyonlarca kullanıcı X'e erişim sağlayamıyor.
