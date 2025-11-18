X (Twitter) çöktü mü, neden girilmiyor? Akış neden yenilenmiyor?

İnternet sitelerinin büyük bir bölümüne ulaşılamıyor. Dünya büyük bir kriz yaşarken X'e de erişim sağlanamıyor. Bu durumdan muzdarip olanlar "X çöktü mü, neden girilmiyor" sorusunu sıklaştırmış durumda...

X çöktü mü?

Cloudflare sunucularında yaşanan sorunlardan dolayı sitelerin çoğunluğuna ulaşılamıyor.

Bu sorundan X de nasibini almış durumda... Milyonlarca kullanıcı X'e erişim sağlayamıyor.