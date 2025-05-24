Binlerce kullanıcı, 24 Mayıs öğleden sonra itibarıyla X (eski adıyla Twitter) platformuna erişim sorunu yaşıyor.

Kullanıcılar, gönderilerin yüklenmemesi gibi problemlerle karşılaştıklarını bildiriyor. Peki, X çöktü mü? X neden açılmıyor? Şirketten konuyla ilgili bir açıklama geldi mi? İşte detaylar...

Sorunla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan platformda, 22–23 Mayıs 2025 tarihlerinde de küresel çapta erişim sorunları yaşanmıştı.

Son olarak 24 Mayıs 2025’te X’te yeniden benzer bir erişim problemi meydana geldi.

İnternet kesintilerini takip eden Downdetector.com'a göre, ABD'de ve Birleşik Krallık'ta binlerce kullanıcı platforma erişimde sıkıntı yaşadıklarını bildirdi.

Twitter’a erişimde yaşanan kesintinin nedeni belirsizliğini koruyor. Sorunun teknik mi yoksa bölgesel mi olduğu açıklanmadı.

X tarafından erişim sorununa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, bazı kullanıcılar Twitter'a erişim sorunlarının ortadan kalktığını ve normal aktivitelerine döndüklerini açıkladı.