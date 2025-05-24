X (Twitter) çöktü mü? X neden açılmıyor? 24 Mayıs 2025 Twitter erişim sorunu
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan X (eski adıyla Twitter) platformunda 24 Mayıs 2025 itibarıyla erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, gönderilerin yüklenmemesi ve içeriklere ulaşamama gibi problemler bildiriyor. Konuyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, X çöktü mü? Erişim neden sağlanamadı? İşte detaylar...
Binlerce kullanıcı, 24 Mayıs öğleden sonra itibarıyla X (eski adıyla Twitter) platformuna erişim sorunu yaşıyor.
Kullanıcılar, gönderilerin yüklenmemesi gibi problemlerle karşılaştıklarını bildiriyor. Peki, X çöktü mü? X neden açılmıyor? Şirketten konuyla ilgili bir açıklama geldi mi? İşte detaylar...
Sorunla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı
Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan platformda, 22–23 Mayıs 2025 tarihlerinde de küresel çapta erişim sorunları yaşanmıştı.
Son olarak 24 Mayıs 2025’te X’te yeniden benzer bir erişim problemi meydana geldi.
İnternet kesintilerini takip eden Downdetector.com'a göre, ABD'de ve Birleşik Krallık'ta binlerce kullanıcı platforma erişimde sıkıntı yaşadıklarını bildirdi.
Twitter’a erişimde yaşanan kesintinin nedeni belirsizliğini koruyor. Sorunun teknik mi yoksa bölgesel mi olduğu açıklanmadı.
X tarafından erişim sorununa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan, bazı kullanıcılar Twitter'a erişim sorunlarının ortadan kalktığını ve normal aktivitelerine döndüklerini açıkladı.