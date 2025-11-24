X (Twitter) çöktü mü? X neden sorun yaşanıyor, akış neden yenilenmiyor?
X'te bugün zaman zaman problemler yaşanıyor. Uygulamayı kullananlar akıştaki aksaklıktan dert yanarken "X çöktü mü" sorusu peş peşe geliyor.
X kullanıcıları bugün bazı sorunlarla karşılaşıyor. Platformdaki akış tam anlamıyla randımanlı çalışmıyor. Hal böyle olunca "X çöktü mü, neden çalışmıyor" sorusu ön plana çıkıyor.
X çöktü mü?
X'e erişimde sorun yaşanmıyor fakat akış yenilemede problemler yaşanıyor. Daha önce atılan tweetler yeniymiş gibi en üst sırada çıkabiliyor.
Konu hakkında X'ten bir açıklama gelmedi. Birkaç saat içinde problemin çözülmesi bekleniyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ