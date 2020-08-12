Xiaomi Mi 10 Ultra'nın özellikleri ve fiyatı belli oldu

12 Ağustos 2020

Kısa süre önce 10. yıl dönümü etkinliklerini gerçekleştiren Xiaomi, yeni amiral gemisi olan Xiaomi Mi 10 Ultra modelini tanıttı. İlk kez resmi olarak tanıtımı yapılan model, kullanıcılarına sunduğu özellikleriyle dikkatleri çekmeyi başardı.

Üst segment telefonlar arasında yerini alacak olan model, kamera ve hızlı şarj özelliklerini sunuyor.

Özellikleri

Mi 10 ve Mi 10 Lite modellerinin ardından Xiaomi'nin kullanıcılara sunacağı Xiaomi Mi 10 Ultra, gücünü Snapdragon 865+'tan alıyor. Tanıtımı yapılan model Adreno 650 GPU'ya, LPDDR5 16 GB RAM'e ve 512 GB UFS 3.1 dahili depolama alanına sahip.

Üst düzey pil performansı iddiasıyla tanıtılan Xiaomi Mi 10 Ultra, 120W hızlı şarj kapasitesi ve 4500 mAh'lik bataryası 20 dakika gibi kısa bir sürede şarj edilebiliyor.

Ekran olarak Full HD+ Super OLED tercih edilen Xiaomi Mi 10 Ultra, ön kısmında 20 MP çözünürlüğünde kameraya sahip. Telefonun ana kamerası ise 48 MP. Bu ana kameraya 20 MP ultra geniş açılı kamera, 48 MP periskop kamera ve 12 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Xiaomi'nin bu modeli 120x dijital zum özelliği ile dikkat çekiyor.

Fiyatı

8 GB RAM + 128 GB depolama – 5299 Yuan (yaklaşık 5.520 TL+vergiler)

8 GB RAM + 256 GB depolama – 5599 Yuan (yaklaşık 5.833 TL+vergiler)

12 GB RAM + 256 GB depolama – 5999 Yuan (yaklaşık 6.249 TL+vergiler)

16 GB RAM + 512 GB depolama – 6999 Yuan (yaklaşık 7.291 TL+vergiler)