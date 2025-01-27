Xiaomi, Redmi Note 14 serisini Türkiye’de tanıttı
Xiaomi, Redmi Note 14 serisini “AI Gücüyle İkonik Kareler” sloganıyla Türkiye’de düzenlediği lansmanla tanıttı. Profesyonel fotoğrafçılığı mükemmel sağlamlıkla buluşturan yeni seri, satışa sunuldu.
Hayati ARIGAN
14 Note modellerinin satışı mağazalarda 13 bin 699 TL ile 27.5 bin TL arasında değişen fiyatlardan satışa çıktı. Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G ve Redmi Note 14 olmak üzere beş cihazdan oluşan seri, Redmi Note’u bir üst seviyeye taşıyor.
Yapay zekâ destekli yüksek çözünürlüklü kamera sistemi, üstün dayanıklılık ve premium kullanıcı deneyimiyle donatılan Redmi Note 14 Serisi, amiral gemisi düzeyinde yenilikleri daha geniş bir kitleye ulaştırmak için kapsamlı yükseltmelerle birlikte geldi.
Redmi Note 14 Serisinin merkezinde yer alan kamera sistemi, fotoğrafçılık özellikleri sunuyor. Seriye öncülük eden Pro varyantları, optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip etkileyici bir 200MP profesyonel sınıf yapay zeka destekli kamera sistemiyle birlikte geldi. Gelişmiş yakınlaştırma özellikleri sayesinde kullanıcılar, 2x ve 4x kayıpsız yakınlaştırmayla detayları kolayca yakalıyor.
Ayrıca Redmi Note 14 Pro+ 5G ve Redmi Note 14 Pro 5G, 30x’e kadar dijital yakınlaştırmayla uzaktaki nesnelere kolaylıkla yakınlaştırıyor. Redmi Note 14 Pro, 20x dijital zoom özelliğiyle yaratıcılığın sınırlarını zorluyor. Diğer taraftan, Redmi Note 14 ve Redmi Note 14 5G, canlı renkler ve keskin detaylar sunan yapay zeka destekli 108MP kamera sistemiyle yüksek kaliteli fotoğrafçılığı serinin her fiyat noktasında erişilebilir kılıyor.