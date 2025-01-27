Xiaomi, Redmi Note 14 serisini Türkiye’de tanıttı

Hayati ARIGAN

14 Note modellerinin satışı ma­ğazalarda 13 bin 699 TL ile 27.5 bin TL arasında değişen fiyatlardan satışa çıktı. Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G ve Redmi Note 14 olmak üzere beş ci­hazdan oluşan seri, Redmi Note’u bir üst seviyeye taşıyor.

Yapay zekâ destekli yüksek çözünürlüklü ka­mera sistemi, üstün dayanıklılık ve premium kullanıcı deneyimiy­le donatılan Redmi Note 14 Serisi, amiral gemisi düzeyinde yenilikle­ri daha geniş bir kitleye ulaştırmak için kapsamlı yükseltmelerle bir­likte geldi.

Redmi Note 14 Serisinin merkezinde yer alan kamera siste­mi, fotoğrafçılık özellikleri sunu­yor. Seriye öncülük eden Pro var­yantları, optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip etkileyici bir 200MP profesyonel sınıf yapay ze­ka destekli kamera sistemiyle bir­likte geldi. Gelişmiş yakınlaştırma özellikleri sayesinde kullanıcılar, 2x ve 4x kayıpsız yakınlaştırmayla detayları kolayca yakalıyor.

Ayrı­ca Redmi Note 14 Pro+ 5G ve Red­mi Note 14 Pro 5G, 30x’e kadar diji­tal yakınlaştırmayla uzaktaki nes­nelere kolaylıkla yakınlaştırıyor. Redmi Note 14 Pro, 20x dijital zo­om özelliğiyle yaratıcılığın sınırla­rını zorluyor. Diğer taraftan, Red­mi Note 14 ve Redmi Note 14 5G, canlı renkler ve keskin detaylar su­nan yapay zeka destekli 108MP ka­mera sistemiyle yüksek kaliteli fo­toğrafçılığı serinin her fiyat nokta­sında erişilebilir kılıyor.