Xiaomi'nin dokuz modeline güncelleme desteği sona erdi! Xiaomi hangi telefonlerı güncellemeyecek?

Telefon üreticileri her yıl yeni model çıkarmalarının ardından eski üretim tarihli telefonlarına güncelleme desteğini kesiyor. Bu nedenle eski telefonlar markanın son güncellemelerinden faydalanamazken, WhatsApp gibi bazı uygulamaları da çalıştıramayabiliyor.

Donanım Haber'in haberine göre Çinli telefon üreticisi Xiaomi, bazı modellerine güncelleme desteği vermeyi bıraktı.

Xiaomi'nin hangi telefonları güncelleme almıyor?

Xiaomi'nin Redmi Note 11 SE, Redmi Note 11S 5G, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 5G, Redmi Note 11 serileri artık güncelleme desteği almıyor.

Buna ek olarak Redmi 10C, Redmi 10 2022, Poco X4 Pro 5G ve Poco M4 Pro'ya da MIUI güncellemeleri ve Android güvenlik yamaları gelmeyecek.

Bu da telefonları yeni nesil güvenlik tehditlerine karşı daha savunmasız kılabilir.