"Ya robotlarla iş arkadaşı olacağız ya da ‘2. tür’ riskiyle yüzleşeceğiz"
UiPath Türkiye’nin başında bulunan Tansu Yeğen, Dünya Gazetesi'nden İbrahim Ekinci'nin sorularını yanıtladı, bugünü ve geleceği, 'teknolojide dünya nereye gidiyor?' sorusunu yanıtladı.
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