Yandex, öneri sistemleri için açık veri seti Yambda’yı yayınladı

Yandex, öneri sistemleri alanındaki araştırmaları desteklemek amacıyla, müzik akış servisi Yandex Music’teki 5 milyar anonimleştirilmiş kullanıcı etkileşimini içeren açık veri seti Yandex Music Billion-Interactions Dataset (Yambda) adıyla erişime açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yambda, öneri sistemlerinin kullanıldığı e-ticaret, sosyal ağlar ve kısa video platformları gibi alanlarda algoritmaların test edilmesi için evrensel bir ölçüt sunuyor. Araştırmacılar, bu veri setiyle yeni öneri algoritmalarını geliştirme ve test etme imkânı bulurken; sınırlı veriyle çalışan girişimler de ürünlerini ölçeklendirmeden önce sistemlerini Yambda ile test edebiliyor.

Yandex Öneri Sistemleri Başkanı Nikolai Savushkin, öneri sistemlerinin doğası gereği hassas veriler içerdiğine dikkat çekerek, “Sektör liderleri zor kazanılan araçları ve verileri paylaştığında, yükselen bir dalga etkisi yaratır. Araştırmacılar gerçek dünya ölçütlerine kavuşur, startuplar sadece teknoloji devlerinin erişebildiği kaynaklara erişir ve kullanıcılar da daha iyi bir kullanım deneyiminin keyfini çıkarır” ifadelerini kullandı.

Gerçek dünya koşulları için gerçekçi testler

Veri seti, öneri modellerinin zaman bağlamında değerlendirilmesine imkân tanıyan Global Temporal Split (GTS) yöntemiyle yapılandırıldı. Böylece test ve eğitim verileri arasında zamansal kopukluklar yaşanmadan, gerçek dünya senaryolarına daha yakın bir modelleme yapılabiliyor.

Yambda, üç farklı boyutta (yaklaşık 5 milyar, 500 milyon ve 50 milyon etkileşim) sunularak farklı ölçek ve hesaplama ihtiyaçlarına sahip araştırmacı ve geliştiricilere hitap ediyor. Veri seti; Apache Parquet formatında, Spark, Hadoop, Pandas ve Polars gibi sistemlerle uyumlu olarak yayınlandı.

Gizliliğe büyük önem verilen veri setinde, tüm kullanıcı ve dinleme bilgileri anonimleştirildi ve sayısal tanımlayıcılarla değiştirildi.

Akademiden startuplara herkes için açık

Savushkin, öneri sistemlerinin yapay zeka alanındaki ilerlemelere rağmen, büyük ölçekli açık veri setlerinin azlığı nedeniyle geride kaldığını vurguladı. Yambda’nın, bu boşluğu kapatarak akademik dünyayla sektör arasında bir köprü kurduğunu ifade etti.

Veri setiyle birlikte sunulan temel modeller arasında MostPop, DecayPop, ItemKNN, iALS, BPR, SANSA ve SASRec gibi yöntemler yer alıyor. Bu modeller, araştırmacıların yeni algoritmalarını karşılaştırabilecekleri standartlar sağlıyor.