Yandex'den, Türk içerik üreticilerine özel program
Yandex, yakın zamanda Türk içerik üreticilerinin kullanımına özel bir programın tanıtımını yapmaya hazırlanıyor. Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, Türkiye'deki teknoloji topluluğu, çeşitli kuruluşlar ve özellikle eğitim kurumlarıyla ortaklıklar kuracaklarını açıkladı.
Bilgi teknolojisi ürünlerini yerelleştirerek Türkiye'ye özel hizmetler sunmayı amaçlayan Yandex, bu kapsamda gelecek 3 yıl içinde Türkiye'ye 400 milyon dolarlık yatırım hedeflerini gerçekleştkirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye’deki yatırım planlarını ve yapay zekâ sektörünün gidişatını değerlendiren Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, Türkiye’nin kültürüne ve kullanıcı ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilmiş ürün ve hizmetler sunarak, “uzun vadeli bir iş ortağı ve güvenilir bir dost” olmayı istediklerini belirtti.
Türkİye’de eğitim kurumlarıyla ortaklık kurulacak
Stratejik vizyonlarının, ileri teknoloji geliştirme ve altyapı iyileştirmeleri için ayrılmış 400 milyon dolarlık bir yatırım planına dayandığını dile getiren Popovskiy, “Bu vizyon kapsamında ilk aşamanın Yandex Ads çözümleri ve Yandex Türkiye Startup Programı aracılığıyla yerel işletmelere destek sağlayacaklarını ifade etti. Popovskiy, girişimcilerin çeşitli B2B hizmetlerine ücretsiz olarak erişebilmelerine imkan tanıdıklarını da aktardı. Türk içerik üreticilerinin kullanımına özel bir program hazırlayacaklarını ifade eden Popovskiy, “Programın tanıtımını yakında yapacağız.
Dijital içerik üreten her platforma hitap edecek bu program, yayıncıların hedef kitlelerine daha etkili şekilde ulaşmalarını sağlayacak. Bunun yanı sıra Türkiye’deki teknoloji topluluğu, çeşitli kuruluşlar ve özellikle eğitim kurumlarıyla anlamlı ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz ancak bu konudaki detayları ilerleyen dönemde paylaşacağız” dedi.
Yandex’in Türk kullanıcılar için geliştirerek arama motoru işlevselliğini yapay zekâyla entegre ettiği “Yazeka” ile bilgiye erişimde devrimsel değişiklik yapmayı hedeflediklerinin altını çizen Popovskiy, “Geleneksel arama sonuçlarında sayısız bağlantıyı incelemek yerine, kullanıcılara en doğru yanıtı anında sunmayı hedefliyoruz. Yandex Search ve Yazekâ, internet üzerindeki çeşitli kaynaklardan elde edilen verilerle yapay zekâ destekli özetler oluşturuyor. Tüm yapay zekâ tarafından üretilen yanıtlar, güvenilir alıntılarla destekleniyor, böylece kullanıcılar orijinal kaynakları inceleyebiliyor ya da verilen bilginin doğruluğunu teyit edebiliyor.
Yapay zekâ yanıtlarında kaynak bağlantıları sunmak, web trafiği için de yeni fırsat yaratıyor” ifadelerini kullandı. Doğrulanmamış veya manipüle edilmiş bilgilerin filtrelenmesi noktasında Yandex’in rakiplerinden “uzun yıllara dayanan tecrübesiyle” ayrıştığını vurgulayan Popovskiy, “Öne çıkan yetkinliklerimizden biri, ‘spam bağlantıları’ tespit etme. Kullanıcıların düşük kaliteli ve alakasız bağlantılarla nasıl etkileşimde bulunduğunu analiz ederek, bu tür içeriklerin görünürlüğünü azaltıyoruz” dedi.
“Türkiye'nin bölgesel dijital lider olacağına inanıyoruz"
Türkiye’de dijital ekosistemin hızla büyüdüğünü ve bu gelişimin dijital eşitsizliği azaltma, bilgiye erişim maliyetlerini düşürme ve çevrim içi güvenliği artırma gibi fırsatlar sunduğunu belirten Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, adil rekabet ortamının sağlanmasının önemine dikkati çekti.
Türk hükümetinin dijital pazardaki rekabeti düzenlemek için adımlar attığını görmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Popovskiy, “Bu tür düzenlemeler, tüketicilere ve işletmelere daha geniş seçenekler sunarken, kamu sektörüne de ekonomik katkılar sağlıyor. Türkiye’nin bölgesel bir dijital lider olacağına inanıyoruz” dedi.