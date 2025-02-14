Yandex'den, Türk içerik üreticilerine özel program

Bilgi teknolojisi ürünlerini yerelleştirerek Türkiye'ye özel hizmetler sunmayı amaçlayan Yandex, bu kapsamda gelecek 3 yıl içinde Türkiye'ye 400 milyon dolarlık yatırım hedefle­rini gerçekleştkirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Türki­ye’deki yatırım planlarını ve yapay zekâ sektörünün gidişatını değer­lendiren Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovs­kiy, Türkiye’nin kültürüne ve kul­lanıcı ihtiyaçlarına özel olarak ge­liştirilmiş ürün ve hizmetler su­narak, “uzun vadeli bir iş ortağı ve güvenilir bir dost” olmayı istedik­lerini belirtti.

Türkİye’de eğitim kurumlarıyla ortaklık kurulacak

Stratejik vizyonlarının, ile­ri teknoloji geliştirme ve altyapı iyileştirmeleri için ayrılmış 400 milyon dolarlık bir yatırım planı­na dayandığını dile getiren Popo­vskiy, “Bu vizyon kapsamında ilk aşamanın Yandex Ads çözümleri ve Yandex Türkiye Startup Prog­ramı aracılığıyla yerel işletmelere destek sağlayacaklarını ifade et­ti. Popovskiy, girişimcilerin çeşit­li B2B hizmetlerine ücretsiz ola­rak erişebilmelerine imkan tanı­dıklarını da aktardı. Türk içerik üreticilerinin kullanımına özel bir program hazırlayacaklarını ifade eden Popovskiy, “Programın ta­nıtımını yakında yapacağız.

Di­jital içerik üreten her platforma hitap edecek bu program, yayın­cıların hedef kitlelerine daha et­kili şekilde ulaşmalarını sağlaya­cak. Bunun yanı sıra Türkiye’deki teknoloji topluluğu, çeşitli kuru­luşlar ve özellikle eğitim kurumla­rıyla anlamlı ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz ancak bu konudaki detayları ilerleyen dönemde pay­laşacağız” dedi.

Yandex’in Türk kullanıcılar için geliştirerek ara­ma motoru işlevselliğini yapay zekâyla entegre ettiği “Yazeka” ile bilgiye erişimde devrimsel deği­şiklik yapmayı hedeflediklerinin altını çizen Popovskiy, “Gelenek­sel arama sonuçlarında sayısız bağlantıyı incelemek yerine, kul­lanıcılara en doğru yanıtı anında sunmayı hedefliyoruz. Yandex Se­arch ve Yazekâ, internet üzerinde­ki çeşitli kaynaklardan elde edi­len verilerle yapay zekâ destekli özetler oluşturuyor. Tüm yapay zekâ tarafından üretilen yanıtlar, güvenilir alıntılarla destekleni­yor, böylece kullanıcılar orijinal kaynakları inceleyebiliyor ya da verilen bilginin doğruluğunu teyit edebiliyor.

Yapay zekâ yanıtların­da kaynak bağlantıları sunmak, web trafiği için de yeni fırsat ya­ratıyor” ifadelerini kullandı. Doğ­rulanmamış veya manipüle edil­miş bilgilerin filtrelenmesi nok­tasında Yandex’in rakiplerinden “uzun yıllara dayanan tecrübesiy­le” ayrıştığını vurgulayan Popovs­kiy, “Öne çıkan yetkinliklerimiz­den biri, ‘spam bağlantıları’ tespit etme. Kullanıcıların düşük kali­teli ve alakasız bağlantılarla na­sıl etkileşimde bulunduğunu ana­liz ederek, bu tür içeriklerin görü­nürlüğünü azaltıyoruz” dedi.

“Türkiye'nin bölgesel dijital lider olacağına inanıyoruz"

Türkiye’de dijital ekosistemin hızla büyüdüğünü ve bu gelişimin dijital eşitsizliği azaltma, bilgiye erişim maliyetlerini düşürme ve çevrim içi güvenliği artırma gibi fırsatlar sunduğunu belirten Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, adil rekabet ortamının sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Türk hükümetinin dijital pazardaki rekabeti düzenlemek için adımlar attığını görmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Popovskiy, “Bu tür düzenlemeler, tüketicilere ve işletmelere daha geniş seçenekler sunarken, kamu sektörüne de ekonomik katkılar sağlıyor. Türkiye’nin bölgesel bir dijital lider olacağına inanıyoruz” dedi.