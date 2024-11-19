Yapay zekâ, ‘3 yıl’ şirketlerdeki çalışan sayısını azaltmayacak

KPMG’nin dünyanın en büyük şirketlerin­de görev yapan bin 300’den fazla CEO’ya strate­jileri ve beklentileri hakkın­da sorular yönelttiği ‘Küre­sel CEO Öngörüleri’ araştır­masının 2024 yılı sonuçları açıklandı.

Araştırmasına göre, çalı­şanların işten çıkarma riski­ne ilişkin endişelerine rağ­men CEO’lar, yapay zekânın dönüştürücü potansiyeline inanıyor ve iş gücü üzerin­de zararlı bir etkisi olmaya­cağından eminler. CEO’ların dörtte üçünden fazlası (yüz­de 76) yapay zekânın gelecek üç yıl içinde şirketlerindeki çalışan sayısını azaltmayaca­ğını öngörüyor.

Bu yılki anket, CEO’ların önümüzdeki üç yıl içinde te­darik zinciri kesintilerinin ve operasyonel sorunların işlet­melerinin büyümesi üzerin­deki etkisinden en çok endişe duyduklarını, siber güvenlik ve hatta geçen yılın bir numa­ralı tehdidi olan jeopolitik ve siyasi belirsizliklerden bile daha fazla endişe duydukla­rını gösteriyor.

Önümüzde­ki üç yıla daha yakından ba­kıldığında, katılımcılar en önemli operasyonel öncelik­lerini işletmeleri genelinde dijitalleşmeyi ve bağlanabi­lirliği ilerletmek (yüzde 18), işletme genelinde üretken yapay zekâyı anlamak ve uy­gulamak ve iş gücünü buna göre geliştirmek (yüzde 13) ve ESG çalışmalarını yürüt­mek (yüzde 13) olarak belir­lemiş durumda.

CEO’ların çoğu yapay zekâya yatırım yapmayı planlıyor

2024 yılında, küresel CE­O’ların çoğunluğu (yüzde 64) ekonomik koşullardan ba­ğımsız olarak yapay zekâya yatırım yapacaklarını belirti­yor. Günümüzün yapay zekâ kullanım örnekleri kamuo­yunda büyük ses getirirken, küresel CEO’lar yapay zekâ­nın günlük hayatımızın her alanını dönüştürme potansi­yelini göz önünde bulundu­rarak önümüzdeki zorlukla­rı aşma ihtiyacının farkında­lar.

CEO’lar, yapay zekânın verimliliği ve üretkenliği ar­tırma (yüzde 16), iş gücünü geleceğe hazır hale getirme (yüzde 14) ve kurumsal ino­vasyonu artırma (yüzde 13) potansiyelini de görüyorlar. CEO’ların yarısından fazlası (yüzde 61) etik zorlukları, iş­letmelerinde yapay zekâyı uy­gularken ele alınması gereken en zor konular içerisinde gös­terdi. 2023’te bu oran yüzde 57 seviyesinde bulunuyordu.

Yaşı büyük CEO’lar ile erkek CEO’ların tutumları daha sert

Ofise dönülmesini isteyen CEO’ların oranı 40-49 yaş arasındakiler için yüzde 75, 50-59 yaş arasındakiler için yüzde 83 ve 60-69 yaş arasındakiler için yüzde 87.

İlginç bir şekilde, bu sonuçlarda bir cinsiyet ayrımı da ortaya çıkıyor.

Erkek CEO’ların yüzde 84’ü üç yıl içinde ofise tam olarak geri dönmeyi öngörürken kadın CEO’ların sadece yüzde 78’i bunu düşünüyor.

“Cesur stratejiler, yetenek yatırımlarıyla desteklenmeli”

KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan, son 10 yılda omuzlarına daha fazla baskı yüklemek zorunda kalan CEO’ların küresel ekonomiye güvenin azalmasına neden olan zorluklara uyum sağlamak zorunda kaldığını ifade etti. “Liderler güçlü kalarak işletmelerini sürdürülebilir büyüme yolunda ilerletmeye devam ediyor. Küresel liderler, yapay zekâya büyük yatırımlar yaparak ve iş güçlerini değişen iş ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde güçlendirerek sağlam bir temel oluşturuyor” dedi. Alsan, anket sonuçlarını şu cümleyle özetliyor:

“Gelecek 10 yıla baktığımızda, cesur stratejiler belirleyen ve planlarını gerçeğe dönüştürmek için doğru teknolojilere ve yeteneklere yatırım yapan CEO’lar, sürdürülebilir ve uzun vadeli büyüme sağlayabilir.”