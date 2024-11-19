Yapay zekâ, ‘3 yıl’ şirketlerdeki çalışan sayısını azaltmayacak
KPMG’nin 2024 yılı ‘Küresel CEO Öngörüleri’ne göre, bin 300’den fazla CEO’nun yüzde 76’sı, yapay zekânın gelecek üç yıl içinde şirketlerindeki çalışan sayısını azaltmayacağını öngörüyor. Ayrıca CEO’ların yaşı arttıkça ofise dönme yönündeki tutumları da sertleşiyor.
KPMG’nin dünyanın en büyük şirketlerinde görev yapan bin 300’den fazla CEO’ya stratejileri ve beklentileri hakkında sorular yönelttiği ‘Küresel CEO Öngörüleri’ araştırmasının 2024 yılı sonuçları açıklandı.
Araştırmasına göre, çalışanların işten çıkarma riskine ilişkin endişelerine rağmen CEO’lar, yapay zekânın dönüştürücü potansiyeline inanıyor ve iş gücü üzerinde zararlı bir etkisi olmayacağından eminler. CEO’ların dörtte üçünden fazlası (yüzde 76) yapay zekânın gelecek üç yıl içinde şirketlerindeki çalışan sayısını azaltmayacağını öngörüyor.
Bu yılki anket, CEO’ların önümüzdeki üç yıl içinde tedarik zinciri kesintilerinin ve operasyonel sorunların işletmelerinin büyümesi üzerindeki etkisinden en çok endişe duyduklarını, siber güvenlik ve hatta geçen yılın bir numaralı tehdidi olan jeopolitik ve siyasi belirsizliklerden bile daha fazla endişe duyduklarını gösteriyor.
Önümüzdeki üç yıla daha yakından bakıldığında, katılımcılar en önemli operasyonel önceliklerini işletmeleri genelinde dijitalleşmeyi ve bağlanabilirliği ilerletmek (yüzde 18), işletme genelinde üretken yapay zekâyı anlamak ve uygulamak ve iş gücünü buna göre geliştirmek (yüzde 13) ve ESG çalışmalarını yürütmek (yüzde 13) olarak belirlemiş durumda.
CEO’ların çoğu yapay zekâya yatırım yapmayı planlıyor
2024 yılında, küresel CEO’ların çoğunluğu (yüzde 64) ekonomik koşullardan bağımsız olarak yapay zekâya yatırım yapacaklarını belirtiyor. Günümüzün yapay zekâ kullanım örnekleri kamuoyunda büyük ses getirirken, küresel CEO’lar yapay zekânın günlük hayatımızın her alanını dönüştürme potansiyelini göz önünde bulundurarak önümüzdeki zorlukları aşma ihtiyacının farkındalar.
CEO’lar, yapay zekânın verimliliği ve üretkenliği artırma (yüzde 16), iş gücünü geleceğe hazır hale getirme (yüzde 14) ve kurumsal inovasyonu artırma (yüzde 13) potansiyelini de görüyorlar. CEO’ların yarısından fazlası (yüzde 61) etik zorlukları, işletmelerinde yapay zekâyı uygularken ele alınması gereken en zor konular içerisinde gösterdi. 2023’te bu oran yüzde 57 seviyesinde bulunuyordu.
Yaşı büyük CEO’lar ile erkek CEO’ların tutumları daha sert
Ofise dönülmesini isteyen CEO’ların oranı 40-49 yaş arasındakiler için yüzde 75, 50-59 yaş arasındakiler için yüzde 83 ve 60-69 yaş arasındakiler için yüzde 87.
İlginç bir şekilde, bu sonuçlarda bir cinsiyet ayrımı da ortaya çıkıyor.
Erkek CEO’ların yüzde 84’ü üç yıl içinde ofise tam olarak geri dönmeyi öngörürken kadın CEO’ların sadece yüzde 78’i bunu düşünüyor.
“Cesur stratejiler, yetenek yatırımlarıyla desteklenmeli”
KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan, son 10 yılda omuzlarına daha fazla baskı yüklemek zorunda kalan CEO’ların küresel ekonomiye güvenin azalmasına neden olan zorluklara uyum sağlamak zorunda kaldığını ifade etti. “Liderler güçlü kalarak işletmelerini sürdürülebilir büyüme yolunda ilerletmeye devam ediyor. Küresel liderler, yapay zekâya büyük yatırımlar yaparak ve iş güçlerini değişen iş ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde güçlendirerek sağlam bir temel oluşturuyor” dedi. Alsan, anket sonuçlarını şu cümleyle özetliyor:
“Gelecek 10 yıla baktığımızda, cesur stratejiler belirleyen ve planlarını gerçeğe dönüştürmek için doğru teknolojilere ve yeteneklere yatırım yapan CEO’lar, sürdürülebilir ve uzun vadeli büyüme sağlayabilir.”