Yapay zekâ balonları büyüyor: RBC’den 2026 yazılım piyasasına kritik uyarı

RBC Capital Markets, yedi şehirde yaklaşık elli müşteri toplantısını kapsayan bir haftalık Avrupa pazarlama turunu tamamladı. Turun ardından bankanın analistleri, yatırımcıların 2026’ya yaklaşırken yazılım sektörüne ve yapay zekâ dalgasına nasıl baktıklarına dair net görüşler paylaştı.

RBC analisti Rishi Jaluria, görüşmelerin odağında, " 2026 uygulama yazılımında bir toparlanma yılı olabilir mi? ve Yapay zekâ patlaması sektörün genel beklentilerini nasıl şekillendiriyor?" sorularının olduğunu ifade etti.

Jaluria, yatırımcıların önemli bir bölümünün “altyapıdan uygulamalara doğru yazılım rotasının değişip değişmediğini” sorguladığını aktardı. Analist, bu mantığın anlaşılabilir olduğunu belirtse de sektör geneline yönelik geniş çaplı tahminlerden kaçınarak, inovasyonun yapay zekâ yararlanıcılarını ayıran en kritik unsur olduğunu vurguladı.

RBC, özellikle CRM alanında HubSpot’un uzun vadede yapay zekâyla güçlenen bir “kazanan” olma potansiyeline yatırımcıların giderek daha fazla güvendiğini, Salesforce’un ise daha belirsiz bir beklenti oluşturduğunu belirtiyor.

Üç yapay zekâ balonu: değerleme, harcama ve kullanım

Jaluria’nın tur boyunca dikkat çektiği başlık, “üç farklı yapay zekâ balonu” oldu:

Değerleme balonu: Piyasanın şu anda en yoğun şekilde hissettiği balon.

Harcama balonu: Büyük sermayenin daha iyi modeller üretip üretemeyeceğine ve kurumsal talebin ne kadar sürdürülebilir olduğuna bağlı.

Kullanım balonu: Jaluria’ya göre henüz oluşmuş değil. Yani yapay zekâ uygulamalarının gerçek kullanıcı davranışlarıyla şişirildiği bir balon şu an için görünmüyor.

Jaluria ayrıca, yapay zekâ anlatısının zayıflamasının yazılım şirketlerinin hisse performansını otomatik olarak toparlamayacağı konusunda da uyarıyor.

Dayanıklı yapay zekâ modelleri öne çıkıyor

Yatırımcı toplantılarında dayanıklılık önemli bir kaygı unsuru olarak öne çıktı.

Analiste göre C3.ai, Akamai ve Fastly gibi “kısa ömürlü, kapasite fazlasına bağlı yapay zekâ avantajı” sağlayan şirketlere yönelik şüpheler artıyor.

Buna karşılık Microsoft, HubSpot ve MongoDB, çok katmanlı ve daha sürdürülebilir yapay zekâ avantajları nedeniyle olumlu ayrışıyor. Jaluria, yapay zekâ gelirlerinin sektör genelinde 2027’den önce anlamlı bir seviyeye çıkmasının düşük ihtimal olduğunu belirterek, kısa vadede hisse performansında belirleyici unsurun gelir büyümesi olacağını söylüyor.

2026’ya girerken öne çıkan şirketler

RBC; HubSpot, Clearwater Analytics, MongoDB ve Guidewire gibi şirketleri iyileşen büyüme yörüngeleriyle dikkat çeken örnekler olarak işaret ediyor.

Marj tartışması büyüyor: AI yatırımları baskı kuracak

RBC’ye göre yazılım şirketleri yapay zekâ ürün geliştirme yarışında maliyetlerini artıracak.

Analistler, referans maliyetlerindeki artışın brüt kâr marjlarını aşağı çekeceğini, ayrıca firmaların yapay zekâ yerli ürünleri için Ar-Ge bütçelerini yükselteceğini öngörüyor.

Jaluria, tüm bu maliyet artışlarını “yapay zekâ sonrası dünyada daha güçlü şirketler yaratmak için gerekli adımlar” olarak değerlendiriyor.

Yatırımcıların en çok konuştuğu şirketler

Tur boyunca yatırımcı sohbetlerinin merkezinde Microsoft, Salesforce, Oracle, Workday ve MongoDB yer aldı.