Yapay zeka destekli araçlar dijital pazarlamayı dönüştürüyor

Yapay zeka (Al) destekli araçlar, farklı sektörlerdeki oyuncuların eğilimlerine yön veriyor. Özellikle de dijital pazarlama stratejisi geliştiren markaların çalışmalarını yeniden şekillendirmesine kapı aralıyor. Statista’nın açıkladığı verilere göre 2023’te pazarlama alanında küresel yapay zeka araçlarından elde edilen 27,4 milyar dolarlık gelirin 2028’e kadar 107,4 milyar dolara ulaştırılması bekleniyor.

Yapay zekanın kreatif içerik oluşturma ve raporlama gibi süreçleri otomatikleştirerek, pazarlama ve sosyal medya kampanyalarını uçtan uca optimize edebildiğini aktaran Dieyg Kreatif Dijital Pazarlama ve Performans Ajansı Kurucusu ve Dijital Pazarlama Uzmanı Metin Çakır ise yapay zeka araçlarının dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimindeki etkisine dair, “Dijital pazarlamada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.

"İşletmelerin hedeflerine daha kısa sürede ulaşmasını sağlıyor"

Teknolojinin çok hızlı gelişen ve değişen bir doğaya sahip olduğunu belirten Dieyg Kreatif Dijital Pazarlama ve Performans Ajansı Kurucusu ve Dijital Pazarlama Uzmanı Metin Çakır, yapay zekanın teknoloji dünyasındaki etkisine dikkat çekti. Yapay zekanın yükselişinin sosyal medya yönetimi ve dijital pazarlama gibi teknoloji tabanlı hizmetlerde büyük bir değişim yarattığını vurgulayarak, “Yapay zeka, dijital pazarlamada işletmelerin müşterilerle ilişki kurma şeklini dönüştürme misyonu üstleniyor. Yapay zeka odaklı dijital pazarlama araçları tüketici davranışlarını öngörebiliyor, dijitaldeki trendleri tahmin edebiliyor, pazarlama kampanyalarını benzeri görülmemiş bir düzeyde kişiselleştirebiliyor” dedi.

Dijital pazarlamada artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının altını çizen Dieyg Kreatif Dijital Pazarlama ve Performans Ajansı Kurucusu ve Dijital Pazarlama Uzmanı Metin Çakır, “Dijital pazarlama süreçlerinde kritik bir rol oynayan yapay zeka algoritmaları, dijital ortamda tüketici davranışlarını hassasiyetle ölçebiliyor. Bunun yanı sıra dijital pazarlama entegrasyonuyla işletmelerin hedeflerine daha kısa sürede ulaşmasını sağlıyor. Markalar ve müşteriler arasında daha güçlü bir iletişim ağının kurulmasına olanak tanıyor. İşletmeler böylece kendilerine daha yeni niş alanları tanımlayabiliyor. Mesajlarını belirli demografik gruplara göre uyarlayabiliyor” ifadelerini kullandı.

"Ar-Ge çalışmalarımızla destekliyoruz"

Dieyg Kreatif Dijital Pazarlama ve Performans Ajansı Kurucusu ve Dijital Pazarlama Uzmanı Metin Çakır, “Yapay zeka sosyal medyadan, arama motorlarından ve çevrimiçi kaynaklardan elde ettiği verileri analiz ederek, dijital pazarlama için çeşitli kalıplar oluşturabiliyor. Tüketicilerin ihtiyaçlarını belirleyebiliyor. Bu işletmeler için çok önemli bir işlev. Çünkü markalar bu sayede hedef kitlenin beklentilerine hitap eden kampanyalar kurguluyor. Yapay zeka araçları dijital pazarlamada süreçleri iyileştirerek şirketleri daha güçlü hale getiriyor. Manuel olarak yapılması zor ve hatta imkansız işleri kısa sürede tamamlayabiliyor” şeklinde konuştu.

Yapay zeka araçlarıyla müşteri etkileşimlerini, sosyal medya trendlerini ve pazar verilerini gerçek zamanlı olarak analiz ederek anlamlı içgörüler çıkardıklarını, daha efektif bir dijital pazarlama süreci tasarladıklarını söyleyen Dieyg Kreatif Dijital Pazarlama ve Performans Ajansı Kurucusu ve Dijital Pazarlama Uzmanı Metin Çakır, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “İşletmeye özel kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturabiliyoruz. Belirli demografik grupları hedefleyerek, pazarlama süreçlerini optimize edebiliyoruz. Yapay zekanın avantajlarıyla rekabetçi sektörlerde daha niş hizmetler sunabiliyoruz. Şu an halihazırda globalde dört şirketle hizmet veriyoruz. Sosyal medyadan dijital pazarlamaya, yazılımdan influencer marketing’e kadar dijitale dair geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. Bunları Ar-Ge çalışmalarımızla destekliyoruz.”