Yapay zeka devi rekora koşuyor: Nvidia, 5 trilyon dolar sınırına yaklaştı
Yapay zeka sektöründeki liderliğiyle dikkat çeken Nvidia, piyasa değerinde 5 trilyon dolarlık eşiğe yaklaşarak rekor tazeledi. Şirket, Amerikan hükümeti için yeni süper bilgisayarlar üretmeye hazırlanırken, CEO Jensen Huang gelecek yıllarda 500 milyar dolarlık yapay zeka çipi siparişi beklediklerini açıkladı.
Dün yüzde 5’e yakın artışla 201 doların üzerinde kapanan Nvidia hissesi, bugün ABD borsası açılışı öncesinde yüzde 3,2 primle 207,4 dolardan işlem görüyor.
Nvidia, 4,9 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük şirketi konumunu koruyor.