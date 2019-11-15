Yapay zeka ek istihdam yaratacak

15 Kasım 2019

Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) tarafından düzenlenen, moderatörlüğünü Start-İst Kurucusu Mine Dedekoca’nın yaptığı Yapay Zekâ Paneli’nde konuşan KoçDigital Genel Müdürü Önder Kaplancık, Microsoft Global Yapay Zekâ Kıdemli Müdürü Didem Ün Ateş ve Kıdemli Avukat Ceylan Necipoğlu; yapay zekânın elektrik ve internet bulunduğundaki gibi iş alanında büyük değişikliklere önayak olmakla birlikte yepyeni iş alanları doğuracağını vurguladı.

3 bin kayıp çocuğu bulduk



Microsoft Global Yapay Zekâ Kıdemli Müdürü Didem Ün Ateş’e göre; elektrik ve internetin toplumsal ve ekonomik katkıları ile karşılaştırdığımızda yapay zekânın katkısı kat kat daha geniş ve derin olacak. “İnsan hayatını kurtarmak için de yapay zekâ teknolojisini kullanabiliyoruz” diyen Ateş, şöyle devam etti: “Örneğin; Microsoft’ta birlikte çalıştığım takım arkadaşlarımın geliştirdiği bir uygulama ile Hindistan’da 3 bin tane kayıp çocuk aileleri ile buluşturuldu. Başka ülkelerde seks ticareti için kaçırılan çocukları ilgili polis kuruluşları ile çalışarak tespit edip kurtarabiliyoruz. Benzer şekilde afetlerde ve savaşlarda kaybolan ya da mahsur kalan insanları tespit ederek zamanında yardım ulaşmasını, bu teknolojilerle sağlayabiliyoruz. Engellileri topluma kazandırabilmek için, kanserli hastaların teşhis ve tedavisi için de yapay zekâdan yararlanıyoruz.”

Gençleri ‘data’ya yönlendiriyorum

KoçDigital Genel Müdürü Kaplancık, 2000’li yıllardan itibaren dataların aklımızın alamayacağı şekilde önem kazandığına dikkat çekerek, şu bilgileri verdi: “Datalar çeşitlendi, hızlandı, büyüdü. Böyle olunca da yapay zekânın ayak sesleri duyulmaya başlandı. Çünkü makine, tüm bu dataları değerlendirebiliyor. Veri analitiğinin ya da yapay zekânın bir avantajı var; insanı işinden eden bir alan değil burası, tam tersine yeni meslekler ortaya çıkıyor. Data mühendisliği, veri bilimciliğinden daha kıymetli hale gelecek. Büyük datayı düzgün hale getirmek çok büyük önem taşıyacak. Ben gençleri bu alana yönlendirmeye çalışıyorum.”

Ne veri verirsen onu alırsın



Kıdemli Avukat Necipoğlu, yapay zekâ noktasında henüz yeterli hukuki düzenlemeler mevcut olmadığını ve bu durumun dünyada da Türkiye’de de böyle olduğunu vurguladı. “Dolayısıyla ülke olarak çok da eksik bir noktada değiliz” diyen Necipolu, şöyle konuştu: “Hukuki düzenlemeler henüz yetersiz olduğu için de ‘etik’ önem kazanıyor ve etik unsurları takip ediyoruz. Burada makinaya doğru verinin verilmesi çok önemli. Sonuçta makinaya veriyi veren de insan. Örneğin, ABD’deki bir pilot uygulamada, makinaların aldığı kararların genellikle siyahilerin aleyhinde olduğu görüldü. Çünkü veriler bu şekilde girilmişti. Ben yapay zekâdan korkmuyorum aksine destekliyorum, yapay zekânın Terminatör değil Jetgiller olacağına inanıyorum.”