Yapay Zekâ Fabrikası, 2025’in küresel AI trendlerini değerlendirdi

Türkiye'nin yapay zekâ odaklı yatırım ve hızlandırma programı Yapay Zekâ Fabrikası (YZF), 2025 yaz sezonunda küresel yapay zekâ ekosistemini yakından takip etmek amacıyla London Tech Week, VivaTech Paris ve San Francisco’daki Y Combinator Demo Day olmak üzere üç önemli teknoloji etkinliğine katıldı.

YZF, bu etkinliklerde öne çıkan trendleri ve dönüşen teknolojik paradigmaları yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Bu küresel buluşmalar, yalnızca teknolojik gelişmeleri değil; aynı zamanda yatırım stratejilerinden sürdürülebilirliğe, insan kaynağından jeopolitik dinamiklere kadar uzanan çok boyutlu dönüşümleri ortaya koydu.

İşte YZF tarafından etkinliklere dair öne çıkarılan başlıklar:

Londra: Agentic AI Çağı Başlıyor

London Tech Week 2025, bu yıl AI’nin küresel ekonomi üzerindeki dönüştürücü etkisini merkezine aldı.

- Agentic AI sistemleri, artık prototip aşamasını geride bırakarak gerçek kullanım senaryolarında yer almaya başladı. Bu sistemler, insan müdahalesine ihtiyaç duymadan karar alabiliyor ve süreçleri yönetebiliyor.

- İngiltere hükümetinin £1 milyarlık kamu fonu ile desteklediği AI altyapı çalışmaları, devletin sadece düzenleyici değil aynı zamanda “oyun kurucu” rolüne hazırlandığını gösteriyor.

- Etik AI, veri güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlik, girişimlerin sadece teknolojik değil, toplumsal sorumluluk anlamında da yeni yol haritaları geliştirmesine öncülük ediyor.

- Akademi–endüstri iş birlikleri, özellikle Edinburgh Üniversitesi gibi kurumlar aracılığıyla Ar-Ge ve ticarileşme arasında güçlü köprüler kuruyor.

- Fintech, HRTech ve siber güvenlik alanlarında KOBİ’lere yönelik ölçeklenebilir çözümler dikkat çekiyor.

Paris: AI artık içerik, karar ve iş akışı üretiyor

- VivaTech 2025, yapay zekânın yalnızca veri işleme değil, üretkenlik ve karar destek süreçlerinde de merkezî bir rol üstlenmeye başladığını ortaya koydu.

- NVIDIA CEO’su Jensen Huang, veri merkezlerinin yerini artık “AI fabrikaları”nın alacağını vurguladı. Bu yapılar, içerik, kod ve karar üreten sürdürülebilir sistemler olarak tanımlanıyor.

- “Model sahipliği” kavramı, yerini daha uzmanlaşmış platform çözümlerine bırakıyor.

- Green AI ve ESG uyumlu sistemler, Total Energies ve LVMH gibi global oyuncuların çevre dostu yapay zekâ çözümleriyle sahne aldı.

- AI ile dönüşen iş gücü, özellikle prompt mühendisliği, veri okuryazarlığı ve yaratıcı problem çözümü gibi yetkinliklere odaklanıyor.

- AI Act ile Avrupa Komisyonu’nun başlattığı düzenleyici çerçeve, yapay zekânın etik değerlerle uyumlu gelişimini teşvik ediyor.

San Francisco: AI girişimlerinin yeni eşiği

Y Combinator Demo Day 2025, yapay zekâ girişimlerinin geldiği teknik olgunluğu ve ticari ölçeklenebilirliğini gözler önüne serdi.

- Katılımcı girişimlerin yaklaşık %90’ı doğrudan AI odaklı çalışmalardan oluştu.

- Enterprise AI çözümleri yükselişte. Hukuk, danışmanlık ve iç denetim gibi alanlarda agentic AI tabanlı otomasyon dikkat çekiyor.

- Yeni girişimler, sadece “AI agent” üretmiyor; bu agent’ların güvenliğini ve performansını yönetecek platformlar da geliştiriyor.

- Donanım tabanlı çözümler, AI destekli temizlik robotları ve laboratuvar otomasyonları ile fiziksel dünyada da varlık göstermeye başladı.

- Teknik derinlik güçlü olsa da birçok girişim hâlâ ticarileşme sürecinde. Bu durum, YZF gibi stratejik yatırımcılar için PoC ve erken dönem iş birliği fırsatları doğuruyor.

- Kurucu profilleri küreselleşiyor: ABD dışındaki bölgelerden gelen yetenekli

girişimcilerin sayısı dikkat çekici biçimde artmış durumda.