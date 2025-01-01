Yapay zeka gelişmelerinden çip gerilimine 2024 teknoloji ajandası...

Teknoloji sektörü geliştikçe, yararları kadar zararları da gündeme geliyor. Tıpkı 16 yaş altı gençlerin sosyal medya sebebiyle fiziksel ve psikolojik olarak kötü yönde etkilenmesi ya da yapay zeka uygulamalarının dolandırıcılar tarafından kullanılması gibi. Bu noktadan yola çıkan pek çok Avrupa ülkesi, söz konusu negatif etkileri minimize etmek için yasal düzenlemelere imza atmaya başladı. Avustralya ve İspanya gibi ülkeler şimdiden sosyal medya kullanımını sınırlayan yasa tasarıları hazırlarken, sosyal medya şirketleri ise kısıtlamalara karşı yeni hamleler yapma hazırlığında...

Küresel yazılım sorunu hayatı felç etti

Siber güvenlik şirketi CrowdStrike'ın hatalı bir yazılım güncellemesi sonucu dünya çapında sağlıktan ulaşıma kadar birçok sektörde bilgisayar sistemleri mavi ekran verdi. Güncelleme sorunu sonrası birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, söz konusu sorunun maliyetinin milyar dolarlar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Yapay zeka her alanda varlığını hissettiriyor

2024 başında OpenAI şirketi smetinden görüntü üreten yapay zeka aracı Sora'yı tanıttı. Yılın sonuna doğru Sora'yı son kullanıcıya açan OpenAI'ın rakibi Google DeepMind ise yapay zeka destekli video üretimi alanında yeni nesil video oluşturma modeli Veo 2'yi duyurdu. X de yapay zeka sistemi Grok'u kullanıcıların hizmetine sundu. Araştırmalara göre, internet kullanıcılarının yüzde 39'u yapay zeka ile oluşturulmuş görsel içeriklerin gerçek olup olmadığını ayırt edemiyor. Yapay zeka videoların gerçekçiliğinin artmasıyla beraber gelecek yıllarda daha büyük sorun oluşturacağı tahmin ediliyor.

IEA'dan enerji tüketimi uyarısı!

Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre, yapay zeka modeli ChatGPT'ye sorulan tek bir soru, Google üzerinden yapılan herhangi bir aramanın yaklaşık 10 katı enerji harcıyor.Bu sebeple Google, Amazon ve Microsoft gibi dev teknoloji şirketleri yılı boyunca enerji yatırımı planlarını açıkladı. IMF da yapay zekanın küresel istihdamın yüzde 40’ını etkileyeceği ve bu eğilimin ülkeler arası gelir eşitsizliğini daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulundu. HAVELSAN tarafından geliştirilen Türkçe tabanlı yapay zeka platformu "MAIN" son kullanıcılara açık olmasa da, çeşitli kurumlar tarafından süreçle iyileştirmelerinde kullanılabiliyor.

ABD-Çin çip savaşları

ABD ve Çin arasındaki teknoloji çekişmesi 2024 yılında da sürdü. Donald Trump'ın Tayvan'ı ABD çip endüstrisini çalmakla suçlaması sonrası Tayvan-Çin-ABD hattında çip gerilimi üst seviyeye çıktı. Çip üretimiyle alakalı olarak Hollanda hükümeti, ileri teknoloji çiplerin yapımında kullanılan fotolitografi makinelerinin Çin’e ihracat lisanslarını iptal etti.

ABD'li çip şirketi Nvidia yılın bazı bölümlerinde dünyada piyasa değeri en yüksek şirketler listesinde 1. sırada yer alırken Tayvanlı çip üreticisi TSMC de listede ilk 10'da kendine yer bulmayı başardı.

Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği sürede, Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK Uzay Komisyonu'nca hazırlanan 13, ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever 7 bilimsel deney gerçekleştirdi. İlk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A uzaya fırlatıldı; 2025'in ilk çeyreğinde hizmete alınacak.

Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı Quantum Computer of TOBB ETÜ (QuanT), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin (TOBB ETÜ) çalışmalarıyla devreye alındı. Türkiye bu hamlesiyle dünyada kuantum bilgisayar teknolojisine sahip 15 ülkeden biri haline geldi.

İnsansız hava araçlarından yapay zekaya, otonom sistemlerden uzay teknolojilerine kadar birçok alanda projelerin sergilendiği festivali Adana'da, 5 günde 1 milyon 100 bin kişi ziyaret etti.