Yapay zekâ ile e-ticarete yeni küresel büyüme dalgası geliyor

Çağımızın en kolay geçiş yapılan teknolojisi olan yapay zekâ, aslında tüm çevresel unsurların etkisine maruz bırakılarak hem mental hem de ruhen hazırlanan insanoğlu tarafından kabul görmeye başlandı. Makinelerin insan zekâsını taklit ederek, benzeri işlerini üstlenen yapay zekâ, ayrıca öğrenebilen ve kendini yeni girdiler ile geliştirebilen algoritma yapısına sahip.

Yapay zekâ, yıllarca Hollywood’un en önemli senaryolarında yer aldığı kadar iş dünyasının da ortak sohbet konularından biri. Bazen korkutucu olduğu düşünülse de eninde sonunda onunla karşılaşılacak günün yaklaştığı biliniyordu. Asıl sorun nasıl yönetileceği ve daha sonrasına nasıl hükmedileceği kaygılarının artmasındaydı. Şu anda yeni yürümeye başlayan bir bebeğin masumluğunda insan ile ilerleyen, birlikte çalışmaya istekli olarak görülse de gelecekte neler olacağı hala çoğu kişi tarafından bir bilim kurgu film kıvamında merak ile beklenilmekte. Artificial Intelligence olarak literatürde isimlendirilen yapay zekâ ile tanışmanın 1956 yıllarında olduğu belirtiliyor. Kimine göre bir robot, kimine göre ise gelişen teknolojinin bir sonucu olarak adapte olmamız gereken büyük ölçekli verileri değerlendiren ve gelişen akıllı bir sistem. İnternet bağlantılı ve girişli tüm verileri kullanıp, değerlendirebilen yapay zekâ, yapılan çalışmalarda daha doğru kararlar alınmasını ve daha geniş bir çerçeveden bakarak vizyon kazanılmasına yardımcı oluyor. Tıp, ticaret, iletişim, mühendislik, güvenlik, ulaşım, finans gibi birçok alanda hem hız hem de avantaj sağlıyor. Ayrıca görüntü işleme, ses tanıma gibi özelliklere sahip olması yapay zekâyı sanal bir asistan haline de getiriyor. Otoriteler yapay zeka teknolojisinin günümüzdeki gelişmesini baz alarak, 2030 yılına dek 15 trilyon dolarlık bir ekosisteme erişeceğini söylüyor.

Yapay zekâ büyüme dalgasından en çok e-ticaret etkilenecek

Son zamanlarda ChatGPT ile birlikte hemen her alanda sektör profesyonelleri tarafından kullanılan ve yeni bir heyecan dalgası yaratan yapay zekâ araçları, e-ticaret sektörüne de hızlı bir giriş yaptı. SEO kurallarına uygun ürün açıklaması yazmaktan etkileyici fotoğraf tasarımına kadar e-ticaretin her aşamasında etkili olmaya başlayan yapay zekâ araçları, sektörün yeni gözdesi durumunda. Yapay zekânın tıpkı zamanında internetin yarattığı gibi yeni bir küresel büyüme dalgasına yol açacağını ifade eden Cenk Çiğdemli, “Bu dalganın en çok etkileyeceği gemilerden biri de e-ticaret. Sektördeki büyüme hızı çarpan etkisiyle artacak. Şimdiden birkaç yapay zekâ entegrasyonuyla, altyapı hizmeti verdiğimiz e-ticaret sitelerinde birkaç haftada geri dönüşüm oranında yüzde 20 civarı büyüme olduğunu görüyoruz” dedi. ChatGPT gibi yapay zekâ araçlarının e-ticarette fırsat eşitliği yaratacağına ve hatta e-ticareti demokratize edeceğine de değinen Çiğdemli sözlerine şöyle devam etti: “Yapay zekâ araçlarıyla ürün açıklamalarını SEO uyumlu yazdırmak, ürünün amatörce çekilmiş bir fotoğrafını profesyonel bir moda çekimi içine yerleştirmek, doğru pazarlama stratejisi uygulamak, reklam metinleri yazmak ve hatta kod yazdırmak bile mümkün. Bu da bu alanlarda eğitim, bilgi ve profesyonel ekiplere ulaşma imkânı olmayan satıcılara, özellikle yerel satıcılara ciddi bir avantaj sağlayacak.” Doğal dil işleme yeteneği bakımından yapay zekânın kültürler, diller ve sınırlar arasındaki bariyerleri kaldırarak e-ihracatı da çarpan etkisiyle büyüteceğini vurgulayan Çiğdemli şunları paylaştı: “Doğal dil anlama yeteneği yapay zekâ sayesinde tüm dünya insanlarının iletişimini kolaylaştıracak. Ayrıca müşterilere daha kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunmak da mümkün hale geldi. Örneğin biz Ticimax olarak ChatGPT’yi altyapımıza entegre ettik. Bu entegrasyon sayesinde altyapısını sağladığımız e-ticaret siteleri, web sitelerini kişiye özel hale getirebiliyor. Müşterinin tercihleri ve ilgi alanlarına göre kategori ve ürün sıralamaları değişiyor. Aynı siteye giren farklı müşteriler farklı bir arayüzle karşılaşıyor. Bu da müşteri deneyimini zenginleştirerek satın alma davranışını olumlu yönde etkiliyor. Bu entegrasyonu kullanan e-ticaret şirketlerinin birkaç haftada yüzde 20 oranında daha fazla geri dönüş aldıklarına şahit olduk.”

Çoğu meslek grubuna yardımcı oluyor

TOBB E-ticaret Meclis Üyesi ve Ticimax Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, çoğu meslek grubuna yardımcı olan yapay zekânın e-ticaret alanında konumununun geliştiğini vurguluyor. Entegrasyonu ile e-ticaret sitelerinin birkaç hafta içinde büyüdüğünü ifade ederen Çiğdemli, “Yapay zekâ tıpkı zamanında internetin yarattığı gibi yeni bir küresel büyüme dalgasına yol açacak” diyor.