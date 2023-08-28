Yapay zekâ ile enerjiyi kontrol altında tutuyor

Özlem SARSIN

Apollo IoT kurucusu Ezgi Eylül Hasvatan Gavas, yapay zekâ destekli, elektrik faturaları kontrol, optimizasyon ve tahminleme platformu olduklarını belirterek, “Türkiye’de daha önce elektrik faturalarını bire bir tutturan veya kontrol eden bir yazılım yoktu.

Biz bu alanda ilk olduğumuz için hızlı bir büyüme ivmesi yakaladık. 2,5 yıldır üzerinde çalıştığımız projemizi yazılım mühendisi olan eşim ile birlikte tamamlayıp haziran 2022 yılında şirketleşerek yola çıktık. Bugün ise çoğunluğu mühendislerden oluşan 25 kişilik ekibimiz ile yazılımlar üretiyoruz” dedi.

''Hızlı gelişim süreci yaşadık''

Genç bir kuruluş olmalarına rağmen Türkiye’nin önde gelen markalarından müşterileri olduğunu, hızlı bir gelişim süreci yaşadıklarını söyleyen Gavas, “Mesela sağlık sektöründe Amerikan Hastanesi, Koç Hastanesi, Medicana gibi sektörün önde gelen kuruluşları, sanayide Arçelik gibi firmalarla çalışmaya başladık. Önümüze hedef olarak koyduğumuz çıtaları 1 yıl içinde bir bir hızlı bir şekilde aştık. 2024 yılı hedeflerimize bile şimdiden ulaştık” diye konuştu.

Oluşturdukları enerji kontrol platformu ve arkasında yer alan yazılımlar hakkında bilgi veren Gavas, şunları söyledi: “Enerjiyi yönetmenin ilk adımı biliyoruz ki onu kontrol etmektir. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Biz enerjiyi kontrol altında tutup, optimize edip, tahminde bulunuyoruz.

Kullanıcılarımızın enerji maliyetlerini minimize ediyoruz. Örneğin Türkiye’de 26 Şubat'ta elektrik fiyatı sabah 8 ile akşam 5 arası bedava idi ve bunu bilen kullanıcı sayısı çok azken biz bu optimizasyonu kullanıcılarımıza sağladık.''

Yüzde 30'a varan maliyet tasarrufu

Komünikasyon sektöründe konuşmaya uygun avantajlı paketlerin olduğunu ve aynı şeyin elektrik tüketim karakteristiği için de söz konusu olduğunu belirten Gavas, tüketimi azaltmadan, yüzde 30’a varan, yapay zekâ sayesinde enerjide maliyet tasarrufu sağlayabildiklerini vetahminleme kısmında ise bu süreçlerin hepsinde geleceğe yönelik yapay zekâyla beraber iyileştirme süreci olduğunu söyledi.

Her saat diliminin farklı bir fiyatı olduğunu ve bir gün öncesinden bunu bildirdiklerini anlatan Gavas, sözlerine şöyle devam etti: ''Fakat bu bir gün öncesini büyük sanayi kuruluşlarının opere etmesi çok zor. Bu yüzden biz 31 gün için saatlik tahminler veriyoruz. Dolayısıyla kuruluşlar bütün tahmin planlarını yaparak operasyonunda verimlilik sağlayabiliyor. Hem tüketim hem fiyat tahmini yapabiliyor hale geliyor kullanıcılarımız.

Fabrikalar, oteller, hastaneler, çamaşırhaneler gibi elektriği yoğun kullananlara ciddi bir optimizasyon sunulmuş oluyor. Aynı zamanda elektrik tüketim tahmini de yapıyoruz. Bu sizin bütçe yapmanızı sağlıyor. Normalde elektrik aboneleri haziran ayı faturasını temmuzun ilk haftası görebiliyor, yani 40 gün boyunca bilmediğiniz bir gider kaleminiz oluyor. Biz bunun önüne geçerek, sunduğumuz tahminlerle bütçe yapmanızı da sağlamış oluyoruz.''

21 bölgede elektrik dağıtımı

B2B SaaS platformu olduklarını ve bunların hepsini hiçbir yatırım maliyeti olmadan yaptıklarını ifade eden gavas, ''Normalde enerji izlemek istediğinizde bir modem, bir analizör, işçilik gibi ihtiyaçlarınız olur. Türkiye’de 21 bölgede elektrik dağıtımı var ve biz bu 21 elektrik dağıtım bölgesine entegreyiz.

Dolayısıyla hiçbir ürün takmadan anında sisteme entegre olabiliyoruz. Bu da operasyon sürecinin sıfıra inmesi ve yatırım maliyetinin sıfır olması anlamına geliyor. Otomatik sayaç okuma sistemi sayesinde aslında saniyeler içinde sistemi müşterilerimize açabiliyoruz, dolayısı ile şu an B2B SaaS modeli olarak ilerliyoruz yani sadece işletmelere hizmet veriyoruz. 2025 sonuna kadar da B2C’ye geçişimiz de olacak, evlerdeki elektrik kullanımlarına da ulaşacağız. ”

“Start-up'ların büyüme hedefleri agresif oluyor''

Başlangıçta küçük bir miktar sermaye ile yola çıktıklarını söyleyen Gavas, bugün geldikleri noktada 13,5 milyon dolarlık bir değerlemeye ulaştıklarını belirterek sözlerine şöyle son verdi, “Start-up firmaların büyüme hedefleri çok agresif oluyor ve hızlı bir şekilde büyüyebiliyor. Bizim birinci yılımızın sonunda değerlememiz 13,5 milyon dolara çıktı ve yüzde 5’imizi de bir yatırımcıya vermiş durumdayız.

Birinci yılın sonunda da 60 milyon dolar gibi bir değerlemeyle ikinci turumuza çıkmak istiyoruz. Yeni yatırımcı görüşmelerimiz var. Yani geçtiğimiz bir yıl 100 bin TL ile başlayan ve 13,5 milyon dolar değerlemeye giden bir yolculuk oldu bizim için. Gördük ki, eğer projeniz iyiyse yatırımcılar sizi buluyor. Sonrasında yatırımcılarla sıkı bir ilişkiniz oluyor."