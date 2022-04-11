Yapay zekâ ile iş kazalarının önlenmesi hedefleniyor

Sabiha TOPRAK

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kültürünü işletmelere yerleştirmek amacıyla faaliyet gösteren TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’nca hayata geçirilen “Yapay Zekâ Teknolojisiyle İş Kazalarını Önleme Projesi’ ile iş kazalarının yapay zekâ teknolojisiyle önlenmesi hedefleniyor.

“Sıfır Kazaya Yolculuk Süreci Başlıyor” sloganıyla uygulanan “Yapay Zekâ Teknolojisiyle İş Kazalarını Önleme Projesi’nin imza töreni, GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, TİSK ve projede kendilerine destek olacak Intenseye firmasıyla İSG alanında yeni teknoloji çözümleri sunarak Türkiye’nin sıfır kazaya yolculuğunu başlatacaklarını söyledi.

Yapay Zekâ Teknolojisiyle İş Kazalarını Önleme Projesi’nin hem ülke hem de işletmeler için ilk ve örnek proje olacağının altını çizen Hinginar, “İSG ile yapay zekâ teknolojisini buluşturuyoruz. İş ortağımız Intenseye ile yapay zekâ destekli video analiz yazılım platformlarını kullanarak işletmelerimizde iş kazalarını sıfıra indirmeyi hedefliyoruz. Vakfımızın yatırımının neredeyse tamamını desteklediği bu projede TİSK ekosisteminde yer alan farklı sektörlerden yaklaşık 200 tesisin teknoloji entegrasyonunu gerçekleştireceğiz. 3 yıl boyunca işletmelerimize sunacağımız bu hizmet neticesinde ekosistemimizde kaç kazayı önlediğimizi, kaç canın güvenliğini tesis ettiğimizi, işletmelerimize maddi manevi ne kadar fayda ürettiğimizi bütünsel olarak görebileceğiz” dedi.

TİSK İcra Kurulu Üyesi Levent Kocagül, İSG’ye yenilikçi bir çözüm getirecek olan teknolojilerin yaygınlaştırılması projesini hayata geçirdiklerini dile getirerek, “İşletmeler için kullanımı gayet kolay, ek donanım gereksinimi olmayan bu yazılım platformunun mevcut kameralara entegrasyonuyla üretim sahasındaki iş kazası risklerini önceden belirleyebilecek ve önleyebileceğiz. Projede çalışanlarımızın sağlığını en üst seviyede korurken, aynı zamanda işletmeler için kazalar nedeniyle meydana gelen üretim ve maddi kayıpları da minimuma indirmeyi hedefledik” diye konuştu.

Her yıl 2,3 milyon insan hayatını kaybediyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Doç. Dr. Muhittin Bilge ise Türkiye’de 29 milyon, dünyada 3 milyar iş gücü bulunduğunu, her gün yaklaşık 1 milyon iş kazasının yaşandığını belirtti. Bilge, “İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında işverene danışmanlık yapmak üzere bugüne kadar Bakanlığımızca 2 bin 442 ortak sağlık ve güvenlik birimi ve 74 bin 260 iş güvenliği uzmanı, 28 bin 417 iş yeri hekimi ve 32 bin 903 diğer sağlık personeli yetkilendirilmiştir. Ülkemizde ciddi sayıda nitelikli İSG profesyoneli sahada aktif olarak görev almaktadır. Ülkemizde 2002 yılında çalışan sayısı 6,5 milyon civarındayken 2020 yılında 20 milyon civarına çıkmıştır . Yüz binde ölümlü iş kazası ve meslek hastalığı oranı, 2002 yılında yüz binde 13,4 iken 2020 yılında yüz binde 6,2 olmuş, yani yüzde 53,7 oranında iyileşme sağlanmıştır” açıklamasını yaptı.

“Acil Müdahale Yazılımı” projesi

GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ise, GEBKİM tarafından da 2021 yılının başlarında “Sıfır Kazaya Yolculuk” süreci başlatıldığını belirtti. Aracı, Temmuz 2022’de hayata geçirmeyi planladıkları “Acil Müdahale Yazılımı” projesiyle OSB içerisinde otonom şekilde devriye atacak insansız hava araçlarının, herhangi bir tehlike durumunda otomatik olarak yetkililere haber ulaştıracak şekilde tasarlandığını aktardı.