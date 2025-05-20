Yapay zeka insanları tartışmalarda solladı! Yüzde 64 daha ikna edici

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nden Francesco Salvi liderliğinde yürütülen bir araştırma, yapay zeka sistemlerinin tartışmalarda insanlara kıyasla yüzde 64 oranında daha ikna edici olabileceğini ortaya koydu.

Tartışmalı konularda fikir alışverişinde bulunuldu

Araştırma kapsamında, 300 katılımcıdan oluşan iki grup oluşturuldu. Bir grup, başka bir insanla, diğer grup ise OpenAI tarafından geliştirilen 'ChatGPT-4' ile çeşitli tartışmalı konular üzerine fikir alışverişinde bulundu. Ele alınan başlıklar arasında okul üniforması zorunluluğu, fosil yakıtların yasaklanması ve yapay zekanın toplum üzerindeki etkisi gibi konular yer aldı.

Deney öncesi ve sonrası katılımcıların fikirlerindeki değişim anketlerle ölçüldü. Tartışmalarda, karşıdaki kişinin yaş, cinsiyet, etnik köken ve siyasi eğilimi gibi bilgiler, bazı katılımcılara sunuldu. Yapay zekanın bu kişisel bilgileri kullandığında, ikna ediciliğinin insanlara kıyasla önemli ölçüde arttığı gözlemlendi.

"Sizin düğmelerinize basmayı bilen biri gibi"

Salvi, çalışmaya ilişkin açıklamasında, "Yapay zeka, yalnızca iyi argüman sunan biri gibi değil, tam olarak sizin düğmelerinize basmayı bilen biri gibi tartışıyor" ifadelerini kullandı.

Salvi, sosyal medyada paylaşılan kişisel bilgilerin, yapay zekanın ikna gücünü artırabileceğine dikkat çekerek, "Yapay zeka, çok az veriyle bile insanlardan daha etkili olabiliyor" uyarısında bulundu. Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.