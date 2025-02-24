Yapay zekâ kullanarak yüzde 20 daha verimli olacak

Başak Nur GÖKÇAM

Dünyada 1 trilyon do­larlık bir büyüklüğe sahip olan hırdavat sektörü, hem Türkiye hem de dünyada, hayatın tüm geliş­melerinde yer bulan bir sek­tör. İnsanın alet kullanımıyla teknoloji gelişimi etkisinden şekillenen ve çeşitli ürün ga­mıyla bugün pek çok sektöre dokunan hırdavat sektörü, di­jital çağ ile beraber bugün de gelişen teknolojiden gücünü alıyor. Bu kapsamda teknolo­jiye yatırımı merkeze aldık­larını söyleyen Reis Makina Genel Müdürü Başar Demir­can, “Dünyada 1 trilyon dolar­lık hacme sahip olan hırdavat sektöründe Türkiye’nin payı 25 milyar dolar. Ve ülkemizin mevcut kapasiteyi 3-4 kat ar­tırma imkanı var.

Yani 25 mil­yar doları, 100 milyar dolara kadar çıkabiliriz sektör bü­yüklüğünde. Bizim verimlili­ği artırmaya odaklanmamız ve bu anlayışı sanayiye yer­leştirerek, doğru ürün kul­lanmayı özendirmemiz şart. Biz de Reis Makina olarak de­mo ekiplerle üretim tesisle­rine gidip, doğru ürünü anla­tıp, hangi ürünü kullanmaları gerektiğini anlatıyoruz. Hat­ta bu eğitimi okullarda da ver­meye başladık” dedi.

Reis Makina olarak en çok önemsedikleri iki noktanın sürdürülebilirlik ve kalite ol­duğunun vurgusunu yapan Başar Demircan, “Bu neden­le de hem kaliteyi artırmak hem de verimliliği artırmak amacıyla yapay zekâ kullanı­mına önem veriyoruz ve ba­ya da yol kat ettiğimizi söyle­yebilirim. Ve yapay zekâ kul­lanımını artırarak, kârlılıkta en az yüzde 10-15, verimlilik­te ise yüzde 20 artış beklen­tim var” diye konuştu.

Anadolu kültürü teknolojiyle birleşecek

Türkiye’nin bulunduğu coğrafya sebebiyle aslında hem Çin’e rekabet anlamında bir alternatif oluşturabildiği­ni hem de hub ülkesi olarak dağıtım anlamında imkanı bulunduğunu belirten De­mircan, “Biz de bunu sağla­mak için zaman zaman kapa­site artırmaya yönelik politi­kalara yöneliyoruz. Umarım bunu konjonktürel verilerle de yapabiliriz. Bu sayede hem kapasitemiz hem de ürün çe­şidimiz artabilir ve ülkemiz­deki imalatı artırmış oluruz. Sektörümüz şanslı bir sektör, çünkü babadan oğula geçen 3-4 kuşaklık bayilerimiz bu­lunuyor. Bizim amacımız da Anadolu kültürünü teknolo­jiyle birleştirererek, kurum­sal ve sürdürülebilir yönetim anlayışını sektöre kazandır­mak” diye ekledi.

Yüzde 15’lik bir büyüme hedefi

2024 yılını ekonomik açı­dan iyi kapattıklarını söyle­yen Başar Demircan, “Bu yılın ilk 6 ayı için de geçen yılın ilk 6 ayı ile aynı olacağı veya yüz­de 10-15’lik bir büyüme ola­cağını bekliyorum. Bu yıl için özel bir beklentimiz yok. Sek­tör açısından da yüzde 4’lük bir büyüme yaşanacağını tah­min ediyorum” değerlendir­mesinde bulundu.

“2030’a kadar ihracatı %50’ye çıkaracağız”

30 ülkeye ihracat yaptık­larının bilgisini de veren Ba­şar Demircan, “Yeni pazar­lardansa, mevcut pazarlarda büyümeyi hedefliyoruz ki ih­racattaki temelimiz sağlam olsun. Şu an için ihracat payı­mız yüzde 20. Ana hedefimiz ise 2030 yılına kadar ihracat­ta yüzde 50, ithalatta yüzde 50’ye ulaşmak” diye konuştu.

2 yeni tesise 60 milyon dolar yatırım

Reis Makina’nın yeni tesis yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Başar Demircan, “Geçen sene Konya’da bir tesis satın aldık. Bu yatırımın bedeli 10 milyon doları bulacak. Orayı özellikle çapalama ürünü imalatı için kullanmaya başlıyoruz. Robotik sistem de yer alacak. Bunun yanı sıra bir de Yalova’da bir yer aldık. Bu yatırımımız da 50 milyon doları bulacak. Orada da yine imalat planlarımız var. Çin ve Almanya’da ortaklık teklifleri var. Eğer anlaşmalar sağlanırsa kapasite artırımına gidilebilir” diye konuştu.

“Bizde Ar-Ge tersten başlıyor”

Mühendislerin isteğe ve talebe göre ürün şekillendirdiklerinin de altını çizen Başar Demircan, “Pazar talepleri, analizler ve son kullanıcı firmaların ihtiyaç planlamaları doğrultusunda ortaya gelen data ile biz isteğe göre ürün şekillendirmiş oluruz. Bizde bir ürün üretelim ve sektöre dahil edelim gibi bir durum olmuyor. Sizin yapabileceğiniz şey ancak ürün teknolojisini geliştirmek üzerinedir. Yani biz Ar-Ge’ye tersten başlıyoruz diyebilirim” dedi.

Halka arz hazırlığı başladı

Geçen yıl kasım ayında halka arz olmak için başvuru yaptıklarının bilgisini de veren Başar Demircan, “SPK’dan onay bekliyoruz. 2025 yılının son çeyreğinde tamamlanacağını düşünüyoruz. Buradaki amacımız finansman toplamak değil, sektörde 105 yıldır varlığını koruyan bir marka olarak sektörü kurumsallaştırmak ve öncü olmak niyetindeyiz” dedi.