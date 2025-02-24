Yapay zekâ kullanarak yüzde 20 daha verimli olacak
Teknolojiye yaptıkları yatırımla yapay zekâ kullanımına odaklanan Reis Makina, bu sayede verimliliği yüzde 20, kazancını yüzde 15 artırmayı hedefliyor. Sürdürülebilirliği merkeze alarak çalıştıklarını söyleyen Reis Makina Genel Müdürü Başar Demircan, “Anadolu kültürünü teknolojiyle birleştirmeyi istiyoruz” dedi.
Başak Nur GÖKÇAM
Dünyada 1 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahip olan hırdavat sektörü, hem Türkiye hem de dünyada, hayatın tüm gelişmelerinde yer bulan bir sektör. İnsanın alet kullanımıyla teknoloji gelişimi etkisinden şekillenen ve çeşitli ürün gamıyla bugün pek çok sektöre dokunan hırdavat sektörü, dijital çağ ile beraber bugün de gelişen teknolojiden gücünü alıyor. Bu kapsamda teknolojiye yatırımı merkeze aldıklarını söyleyen Reis Makina Genel Müdürü Başar Demircan, “Dünyada 1 trilyon dolarlık hacme sahip olan hırdavat sektöründe Türkiye’nin payı 25 milyar dolar. Ve ülkemizin mevcut kapasiteyi 3-4 kat artırma imkanı var.
Yani 25 milyar doları, 100 milyar dolara kadar çıkabiliriz sektör büyüklüğünde. Bizim verimliliği artırmaya odaklanmamız ve bu anlayışı sanayiye yerleştirerek, doğru ürün kullanmayı özendirmemiz şart. Biz de Reis Makina olarak demo ekiplerle üretim tesislerine gidip, doğru ürünü anlatıp, hangi ürünü kullanmaları gerektiğini anlatıyoruz. Hatta bu eğitimi okullarda da vermeye başladık” dedi.
Reis Makina olarak en çok önemsedikleri iki noktanın sürdürülebilirlik ve kalite olduğunun vurgusunu yapan Başar Demircan, “Bu nedenle de hem kaliteyi artırmak hem de verimliliği artırmak amacıyla yapay zekâ kullanımına önem veriyoruz ve baya da yol kat ettiğimizi söyleyebilirim. Ve yapay zekâ kullanımını artırarak, kârlılıkta en az yüzde 10-15, verimlilikte ise yüzde 20 artış beklentim var” diye konuştu.
Anadolu kültürü teknolojiyle birleşecek
Türkiye’nin bulunduğu coğrafya sebebiyle aslında hem Çin’e rekabet anlamında bir alternatif oluşturabildiğini hem de hub ülkesi olarak dağıtım anlamında imkanı bulunduğunu belirten Demircan, “Biz de bunu sağlamak için zaman zaman kapasite artırmaya yönelik politikalara yöneliyoruz. Umarım bunu konjonktürel verilerle de yapabiliriz. Bu sayede hem kapasitemiz hem de ürün çeşidimiz artabilir ve ülkemizdeki imalatı artırmış oluruz. Sektörümüz şanslı bir sektör, çünkü babadan oğula geçen 3-4 kuşaklık bayilerimiz bulunuyor. Bizim amacımız da Anadolu kültürünü teknolojiyle birleştirererek, kurumsal ve sürdürülebilir yönetim anlayışını sektöre kazandırmak” diye ekledi.
Yüzde 15’lik bir büyüme hedefi
2024 yılını ekonomik açıdan iyi kapattıklarını söyleyen Başar Demircan, “Bu yılın ilk 6 ayı için de geçen yılın ilk 6 ayı ile aynı olacağı veya yüzde 10-15’lik bir büyüme olacağını bekliyorum. Bu yıl için özel bir beklentimiz yok. Sektör açısından da yüzde 4’lük bir büyüme yaşanacağını tahmin ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.
“2030’a kadar ihracatı %50’ye çıkaracağız”
30 ülkeye ihracat yaptıklarının bilgisini de veren Başar Demircan, “Yeni pazarlardansa, mevcut pazarlarda büyümeyi hedefliyoruz ki ihracattaki temelimiz sağlam olsun. Şu an için ihracat payımız yüzde 20. Ana hedefimiz ise 2030 yılına kadar ihracatta yüzde 50, ithalatta yüzde 50’ye ulaşmak” diye konuştu.
2 yeni tesise 60 milyon dolar yatırım
Reis Makina’nın yeni tesis yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Başar Demircan, “Geçen sene Konya’da bir tesis satın aldık. Bu yatırımın bedeli 10 milyon doları bulacak. Orayı özellikle çapalama ürünü imalatı için kullanmaya başlıyoruz. Robotik sistem de yer alacak. Bunun yanı sıra bir de Yalova’da bir yer aldık. Bu yatırımımız da 50 milyon doları bulacak. Orada da yine imalat planlarımız var. Çin ve Almanya’da ortaklık teklifleri var. Eğer anlaşmalar sağlanırsa kapasite artırımına gidilebilir” diye konuştu.
“Bizde Ar-Ge tersten başlıyor”
Mühendislerin isteğe ve talebe göre ürün şekillendirdiklerinin de altını çizen Başar Demircan, “Pazar talepleri, analizler ve son kullanıcı firmaların ihtiyaç planlamaları doğrultusunda ortaya gelen data ile biz isteğe göre ürün şekillendirmiş oluruz. Bizde bir ürün üretelim ve sektöre dahil edelim gibi bir durum olmuyor. Sizin yapabileceğiniz şey ancak ürün teknolojisini geliştirmek üzerinedir. Yani biz Ar-Ge’ye tersten başlıyoruz diyebilirim” dedi.
Halka arz hazırlığı başladı
Geçen yıl kasım ayında halka arz olmak için başvuru yaptıklarının bilgisini de veren Başar Demircan, “SPK’dan onay bekliyoruz. 2025 yılının son çeyreğinde tamamlanacağını düşünüyoruz. Buradaki amacımız finansman toplamak değil, sektörde 105 yıldır varlığını koruyan bir marka olarak sektörü kurumsallaştırmak ve öncü olmak niyetindeyiz” dedi.