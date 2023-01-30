Yapay zekâda dev işbirliği

ABD ve AB arasındaki ilk kapsamlı yapay zeka anlaşması olarak nitelendirilen anlaşma kapsamında, hükümetler, devlet eliyle toplanan verilerin ortak şekilde analiz edilmesi öngörülüyor.

Şimdiye kadar sadece kişisel verilerin gizliliği konusunda bir mutabakata varan iki tarafın, bu işbirliğini verilerin analizi seviyesine taşıması ise bazı çevrelerce ilginç olarak yorumlanıyor.

Temel olarak, verilerin gizliliği korunarak, AB’nin ve ABD’nin çeşitli şekillerde topladığı veriler, yapay zekâ algoritmaları tarafından ortaklaşa analiz edilebilecek.