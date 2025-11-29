Yapay zekanın etkilemediği sektör: Hızla geliştiriyor!

Küresel ölçekte şirketler, yapay zekâyı (YZ) artık iş yapış biçimlerinin ayrılmaz bir unsuru olarak konumlandırıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun gerçekleştirdiği ankete göre yapay zeka, önümüzdeki beş yılda dönüşümü şekillendirecek bir numaralı teknoloji olarak görülüyor.

Gayrimenkul sektöründe hızla yayılıyor

Investing'te aktarılan habere göre, Barclays analistleri de hızlı yükselişin, genellikle yeni teknolojilere daha temkinli yaklaşan gayrimenkul sektörüne bile güçlü şekilde yayıldığını belirtiyor. Celine Soo-Huynh ve Kanad Mitra’nın hazırladığı değerlendirmede, “Gayrimenkul sektörü yapay zekayı şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde uyguluyor” ifadelerine yer verildi.

Analistlerin aktardığına göre, küresel gayrimenkul devi Jones Lang LaSalle (JLL) tarafından yapılan bir araştırma, yatırımcıların %88’inin yapay zeka pilot projelerini başlattığını ortaya koyuyor. Eurostat verileri ise Avrupa’da en çok YZ teknolojisi kullanan sektörler arasında gayrimenkulün üçüncü sırada olduğunu gösteriyor.

Maliyetleri düşürecek, marjları artıracak

Barclays’e göre kısa vadede yapay zekâ, sektörde özellikle maliyetleri azaltma ve operasyonel verimliliği artırma konusunda belirleyici olacak. Bankanın “10 yıllık mavi gökyüzü” senaryosunda, YZ kullanımının şirketlerin hisse başına kârına %15’e kadar ek katkı sağlayabileceği hesaplanıyor.

Danışmanlık firması McKinsey ise yapay zekânın gayrimenkul piyasasına 110–180 milyar dolar arasında ek değer yaratabileceğini öngörüyor.