Yapay zekâya bir dava da 8 ABD gazetesinden geldi

Emre ERGÜL

Dünya basını, arama motoru Google’dan sonra bir “içerik” kavgası da yapay zekâya karşı veriyor. Kabaca tabirle, “Haber ve bilgiye ben yatırım yapıyorum; sen sohbet robotunu dijital bilgi ile beslemek için benim emeğimi çalıyorsun” diyen küresel medya kuruluşları, bir dönem Google’a yaptıkları gibi şimdi de yapay zekâ şirketlerine telif davaları açıyor.

İlk büyük adım, dünyanın önde gelen gazetesi The New York Times’tan geldi. ABD’li gazete, bir avukat ordusuyla, geçtiğimiz eylül ayında sohbet robotu ChatGPT’yi yaratan Open AI şirketi ile Microsoft’a telif davası açtı. “Basın-yapay zekâ” mücadelesindeki ikinci hamle, ABD’nin en büyük ikinci medya devi Alden Global Capital’den geldi. Alden’in alt kuruluşları MediaNews Group ve Tribune Publishing’e bağlı 8 günlük gazetesi, New York Eyalet Mahkemesi’ne başvurup Open AI ve Microsoft’tan şikayetçi oldu.

Duruşmaya bakacak bir jürinin oluşturulmasını ve tazminat ödenmesini talep eden Alden, şikayet dilekçesinde şu değerlendirmede bulundu: “Sohbet robotları kullanıcılar için abonelik ödeme duvarlarının arkasındaki makale metninin tamamını düzenli olarak ortaya çıkarıyor ve çoğu zaman kaynağa belirgin bir şekilde bağlantı veriyor. Bu, okuyucuların yerel gazeteleri desteklemek için abonelik ödemesi ihtiyacını azalttı ve yayıncıları hem aboneliklerden hem de içeriklerini başka yerde lisanslamaktan elde edilen gelirden mahrum bıraktı.”

Alden’in tüm yayınlarından sorumlu Baş Editörü Frank Pine da şu açıklamayı yaptı: "Yayınlarımızda bilgi toplamak ve haber vermek için milyarlarca dolar harcadık. OpenAI ve Microsoft'un, bizim ödediğimiz bedel üzerine iş inşa etmelerine izin veremeyiz." Halihazırda Google, yıllar önce başlatılan hukuki sürecin ardından dünyanın dört bir yanındaki medya kuruluşlarına ödeme anlaşmaları yapıyor. Yapay zekâ şirketlerine karşı verilen mücadelenin sonucu da “haber emekçileri” için büyük önem taşıyor.

FT ile anlaşma sağlandı

Yapay zekâ şirketleri, bazı yayınlarla uzlaşma masasına oturdu. Japon Nikkei şirketine ait küresel ekonomi gazetesi Financial Times pazartesi günü yaptığı açıklamada, OpenAI ile AI sohbet robotlarını eğitmek için Financial Times içeriğini kullanmasına izin vermek üzere bir anlaşmaya vardığını söyledi. Financial Times anlaşmanın şartlarını açıklamadı.

Axel Springer’le görüşmeler sürüyor

OpenAI’ın mahkemeye gitmeden uzlaşmaya çalıştığı bir diğer grup da Axel Springer. Alman yayıncılık devi, Business Insider, Politico, Associated Press ve Le Monde’un sahibi.

İşte o 8 gazete:

-The New York Daily News

-The Chicago Tribune

-The Orlando Sentinel

- The Sun Sentinel of Florida

-The San Jose Mercury News

- The Denver Post

-The Orange County Register

-The St Paul Pioneer Press