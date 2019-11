Yarını kodlayanlar projesi 81 ilde 100 bin çocuğa ulaşacak

29 Kasım 2019

Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesini geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyor. Proje kapsamında Ağustos 2016’dan bu yana 60 ilde 43 bini aşkın çocuğa ulaşan Türkiye Vodafone Vakfı, önümüzdeki bir yılda 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi vermeyi hedefliyor.

Türkiye Vodafone Vakfı, projenin 4’üncü yılında, iki büyük işbirliğine de imza atacak. Eğitici eğitimlerine Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerini de dahil eden Vakıf, dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile işbirliği yaparak 14-17 yaş arasındaki gençlere Yapay Zeka eğitimleri verecek. Böylece, bir yandan kodlama eğitimlerini tüm Türkiye’de yaygınlaştırırken, bir yandan da belli illerde fiziksel eğitim lokasyonlarıyla eğitimlere derinlik katarak içeriklerini zenginleştirecek.

Daha iyi bir gelecek için çocukların eğitimine destek olmak gerektiğine dikkat çeken Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Türkiye Vodafone Vakfı olarak, tüketen değil, üreten bir nesil istiyoruz. ‘Yarını Kodlayanlar’ projemizle çocuklarımızı kod yazmaya özendirerek geleceğin teknoloji üretenleri olmalarını hedefliyoruz. Bugüne kadar 60 ilde 43 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Projemizin çocuklarımızda önemli ve olumlu yönde değişimler yarattığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Projemizin sosyal etki sonuçlarına göre, kodlama mantığının gerçek hayat problemlerini çözerken kullanılabileceğini düşündüğünü belirtenlerin oranı %53. %76’sı ise ileride yazılım geliştirmeyi düşünüyor. Aldığımız bu sonuçlarla, projemizin 4’üncü yılında kodlama eğitimlerimizi tüm illere götürüyoruz. Önümüzdeki bir yılda 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde ayrıca, çocuklarımızın dijital yetkinliklerinin artırılması, Vakfımızın ana misyonu olmaya devam edecek. Bu çerçevede, bir yandan projemizi tüm Türkiye'de yaygınlaştırırken, bir yandan da belli illerde derinlik katarak eğitim içeriklerimizi zenginleştiriyoruz. Bu kapsamda, iki büyük işbirliğine imza atıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerine kodlama eğitimi veriyoruz ve The Clubhouse Network işbirliğiyle yeni eğitim modülleri ekliyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.”

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Civan Sözkesen ise şöyle konuştu:

“Habitat Derneği olarak, 25 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürütüyoruz. ‘Yarını Kodlayanlar’ ile dijital dönüşümümüzü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz.21. yüzyıl becerisi olarak adlandırılan tasarım odaklı düşünme, yaratıcılık, kolektif çalışma gibi becerileri kodlama eğitimlerimizle destekliyoruz. Çocuklara aktardığımız eğitim içeriklerimizi her sene güncelleyerek, onların içinde bulundukları dönem itibarıyla en ihtiyacı oldukları içerikleri geliştiriyoruz. Projemizin 4. döneminde dijital dünyada dominant hale gelen yapay zeka ve uygulamaları konusunda eğitim vermeyi hedefliyoruz. Habitat Derneği olarak, 81 ilde gönüllü eğitmenlerimizle her bölgeden, her kültürden ve her dilden çocuğumuza eğitimlerimizi aktarmaya devam edeceğiz.”

MEB öğretmenlerine kodlama eğitimi



“Yarını Kodlayanlar” projesinde eğitimler gönüllü öğretmenler aracılığıyla veriliyor. Son 3 yılda ağırlıklı olarak Habitat Derneği bünyesinde görev alan ve çoğunluğu üniversite öğrencisi olan toplam 355 gönüllü eğitmenle ilerleyen projede, bu yıl, devlet okullarındaki öğretmenlere de eğitici eğitimi veriliyor. İlk etapta, Nisan ayında 38 öğretmen “Temel Kodlama Eğitimi” adı altında, 4 günlük algoritma, Scratch 3.0 ve Microbit eğitimi aldı. Yeni dönemde, 40 öğretmene Scratch programlama eğitimi verilerek, kendi illerinde diğer öğretmenleri yetiştirmesi ve görev yaptıkları okullarda kodlama eğitimi vermesi sağlanacak.

19 ülkede 25 bin gence ulaşıyor



Tüm dünyada dezavantajlı konumda olan 14-17 yaş arası gençlerin fikir ve yeteneklerinin teknoloji aracılığıyla geliştirilmesini hedefleyen The Clubhouse Network, ilk kez “Yarını Kodlayanlar” projesi ile Türkiye’ye geliyor. MIT Media Lab ve Boston Bilim Müzesi işbirliğiyle 1993 yılında kurulan platform, gençlerin kendilerini güvende hissedecekleri, kendi projelerini geliştirirken öğrenebilecekleri, kendilerine olan güvenlerini artırabilecekleri ve 21. yüzyıl becerilerini geliştirebilecekleri bir ekosistem sunmak için çalışıyor. Bugün 19’u aşkın ülkede 100’den fazla Clubhouse her yıl 25 bin gence ulaşıyor.

İlk Clubhouse İstanbul’da



“Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Türkiye’deki gençlerin de The Clubhouse Network bünyesindeki özel eğitimlere erişmesi sağlanacak. Gençlere dijital dünyanın önemli alanlarından biri olan Yapay Zeka öğretilecek. Yapay Zeka eğitimleri; Yapay Zeka Nedir ve Kullanım Alanları, Veri Bilimi, Yapay Zeka Algoritmaları, Makine Öğrenmesi, IoT ve Bulut’un Yapay Zekadaki Yeri gibi konuları kapsayacak. The Clubhouse Network işbirliği için İstanbul, Ankara ve Trabzon olmak üzere 3 pilot il belirlendi. Eğitimler, Ocak ayı itibarıyla İstanbul’da başlayacak. Proje için 45 gönüllü eğitmen, 1,5 ay boyunca haftada 2 gün okul sonrası gençlerle çalışıp onların proje geliştirmelerine yardımcı olacak. Her bir genç, toplam 24 saatlik eğitim alacak. 2020 sonuna kadar 3 ilde 1.000 gence ulaşılması hedefleniyor.

Tavsiye edeceklerin oranı %82



“Yarını Kodlayanlar” projesiyle, 7-14 yaş arası çocuklara programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Projeye katılan çocukların %49’u erkek, %51’i kız öğrencilerden oluşurken, %56’sı 7-10 yaş, %44’ü 11-14 yaş aralığında bulunuyor. Projenin 2018 yılı sosyal etki sonuçlarına göre, eğitimden sonra kodlama ve algoritmaların nasıl çalıştığını bilenlerin oranı %53, kodlama mantığının gerçek hayat problemlerini çözerken kullanılabileceğini düşündüğünü belirtenlerin oranı %53 ve algoritma kavramını öğrenenlerin oranı %66’yı buluyor. Katılımcıların %76’sı eğitimlerden memnun olduğunu söylerken, %82’si aldıkları eğitimleri arkadaşlarına tavsiye edeceklerini belirtiyor. Katılımcıların %70’ieğitimlerin yazılım geliştirme hakkındaki bilgilerine katkı sağladığını söylerken, %76’sı ise ileride yazılım geliştirmeyi düşünüyor.

Adanalı çocuklar bir kez daha Çin yolcusu



“Yarını Kodlayanlar” projesi katılımcılarından, Adana Vakıfbank Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu “XSun Team” ve “Futurecore” takımları, 28 Kasım – 1 Aralık tarihlerinde Çin’de düzenlenecek MakeX Robotik Yarışması 2019 Dünya Finali’ne katılacak. Dünya çapında en prestijli robotik yarışması olma hedefiyle 2017’den bu yana düzenlenmekte olan yarışmada bu yıl 20 ülkeden 300 takım yarışacak. Aysel Sena Sarıay ve Berkay Eldemir’in oluşturduğu “Futurecore” 6-13 yaş kategorisinde, Onur Ata Özyiğit ve Deniz Gündeşlioğlu’nun oluşturduğu “XSun Team” ise 12-16 yaş kategorisinde yarışacak. “XSun Team”, geçen yıl da MakeX Robotik Yarışması Dünya Finali’ne katılmış ve 56 takımın yarıştığı “Junior High School” kategorisinde dünya üçüncüsü olmuştu.

“XSun Team” ve “Futurecore”, 6-16 yaş grubuna hitap eden MakeX Starter kategorisinde yarışacak. Bu kategorinin teması “Şehir Muhafızı” olacak. Yarışmacılardan, sembolik olarak, termik santrallerin yıkılması, yol bakımı, çöp ayrıştırma gibi şehir sorunlarına görevlerle çözüm bulmaları istenecek. Yarışmaya Türkiye’den toplam 4 takım katılacak.