Yaşlılara artık robotlar bakıyor! Şaşırtan fiyatlar...

Çin’in 60 yaş üstü nüfusu 310 milyona ulaştı. Bu hızlı artış, tuvalet, banyo, giyinme, hareket etme ve duygusal destek gibi ihtiyaçlarda robotik çözümlere yönelimi artırıyor. Yeni ulusal yönergeler humanoid robotlar, beyin-bilgisayar arayüzleri ve yapay zekâ teknolojilerinin yaşlı bakımında kullanılmasını teşvik ederken, Pekin ve Jiangsu gibi eyaletler pilot uygulamalar başlatıyor.

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’nun yaşlı bakım robotları için küresel bir standart yayınlamasında da Çin öncü rol üstlendi.

Pekin’in Fengtai bölgesindeki bir rehabilitasyon merkezinde 76 yaşındaki Zhang’ın robotik dış iskeletle yeniden yürüyebilmesi, yaşlı bakımında teknolojinin somut etkisini gösteriyor.

Bir zamanlar bakıcıya ihtiyaç duyan Zhang, sensörlerle adımlarını izleyen dış iskelet sayesinde bağımsız hareket edebiliyor. Çin’de yapay zekâ ve robotik sistemler yaşlı bakımının önemli bir parçası hâline gelirken, bu gelişim hem devlet politikaları hem de hızla artan talep tarafından destekleniyor.

Satranç oynayan robotlar

Shenzhen’deki bir huzurevinde robotlar satranç oynuyor, fizik tedavi yapıyor ve yaşlılara hareket desteği sağlıyor. Kurum yöneticileri, teknolojinin yaşam kalitesini artırdığını ve sektöre inovasyon alanı sunduğunu belirtiyor. Shenzhen Robotlar Birliği, hareket desteği ve düşme önleme gibi kritik konular nedeniyle bölgedeki şirketlerin alana yoğun yatırım yaptığını aktarıyor.

Banyo robotları ailelere pahalı geliyor

Tüm ilerlemelere rağmen yaşlı bakım robotlarının geniş çaplı kullanımı önünde ciddi engeller bulunuyor. Bazı yaşlılar robotları “duygusuz ve güvensiz” bularak temkinli yaklaşıyor. Algoritmaların gelişmesi için gerekli olan gerçek yaşam verilerine erişim de sınırlı. Ayrıca dış iskeletlerin 10 bin yuan (60 bin TL), banyo robotlarının ise 30-50 bin yuan (180 bin-300 bin TL) arasında değişen fiyatları çoğu aile için ulaşılmaz.