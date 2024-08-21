Yazılım sektöründe istihdam artacak mı azalacak mı?

Covid-19 salgınının etkisiyle istihdamda ve ekonomide görülen durağanlığa rağmen yazılım sektörü en hareketli günlerini yaşadı. Uzaktan çalışma ve siparişe imkan veren uygulamaların büyük artış gösterdiği dönemde yazılımcı ihtiyacı da en üst seviyeye çıktı.

Salgından sonra iş piyasasında toparlanmalar gerçekleşirken, yazılım alanında faaliyet gösteren iş kollarında istihdamda dönemsel düzelmeler görülse de özellikle 2022 sonrasında sert düşüşler oldu.

2022'de iş ilanları zirveyi gördü

Federal Reserve Bank of St.Louis'in yaygın bir istihdam sitesi olan İndeed'den aldığı verilere göre, yazılım geliştiricisi iş ilanları Mart 2022'de zirveyi gördü. Yazılım geliştirici iş ilanlarının ölçümlendiği endeks, 2 Mart 2022'de 231,25 puan ile zirvede yer alırken, 2 Ağustos 2024 itibarıyla 68,48 puan seviyesinde bulunuyor.

Bunun yanında merkezi New Jersey'de bulunan Amerikalı insan kaynakları yönetimi, yazılımı ve hizmetleri sağlayıcısı olan ADP'nin raporuna göre, ABD'de salgın sonrası dönem toparlanma eğilimine giren yazılım geliştirici istihdamı Aralık 2022 sonrasında sert şekilde azaldı.

İndeed'de yer alan verilere göre, Almanya, Kanada, Fransa, İngiltere ve Avustralya'da da ABD'deki duruma paralel olarak yazılım geliştirici pozisyonuna yönelik iş ilanlarında sert düşüşler gözleniyor.

Programlama yapan yapay zekalar istihdamı etkiliyor

30 Kasım 2022'de ChatGPT'nin yaygın kullanıma açılması dünya genelinde önemli bir yankı oluşturmuş ve kullanıcılar tarafından ofis işlerinde kullanılan ChatGPT birçok kolaylığı beraberinde getirmişti. ChatGPT'yi diğer yapay zeka modelleri izlerken ofis hayatında yapay zeka kullanımı giderek yaygın hale geldi.

Söz konusu yapay zeka sistemleri arasında kod yazma konusunda başarılı işlev gören sistemler de yer alıyor. Bu sistemlerin temel ve orta düzeydeki yazılımsal becerileri bir çok kullanıcı tarafından kullanılıyor.

'Yazılım mühendislerine olan ihtiyaç sürekli olacaktır'

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kemal Özdemir, yazılım sektöründeki istihdamda düşüşün her ülke için geçerli olmadığını söyledi.

Fransa gibi bazı ülkelerde bu istihdamın hala artmakta olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Birçok ülkede ise Kovid-19 dönemindeki online uygulamaların revaçta olmasından dolayı yazılım sektöründeki istihdam artmış, şimdilerde ise bir normalleşme sürecine geçişten dolayı istihdamın azaldığı gözlemlenmektedir. Fakat bu azalış belli bir süre sonra sabitlenecektir. Şu unutulmamalı ki yazılım mühendislerine ihtiyaç sürekli olacaktır. Birçok firmanın en azından şu anki yazılımlarını geliştirecek, iyileştirecek mühendise ihtiyaçları her zaman olacaktır." diye konuştu.

Gelecekte her alanda istihdamın azalması bekleniyor

Özdemir, yapay zekanın son zamanlarda görülen istihdam düşüşüne etkisinin kısıtlı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Her ne kadar otomatize edilmiş kod üretici araçlar bulunsa da bu daha çok yazılım mühendisinin işini kolaylaştırıcı özelliktedir, yoksa yazılımcının işini yapabilecek bir aracın varlığından kaynaklı değil. Fakat bu husus tüm meslekler için geçerli olacaktır. Yapay zeka hemen hemen tüm alanlarda işi kolaylaştıran araçlar ortaya çıkaracaktır. Uzun vadede ise herhangi bir alanda olduğu gibi, yazılım alanında da işlerin yeni araçlarla kolaylaştırılması, firmalar için bir verimlilik oluşturacaktır. Bu ise genel olarak istihdamı azaltacaktır. Çünkü bir personelin başka bir işi yapmak için daha çok vakti olacaktır. Firmalar bu durumda yeni istihdam yerine ellerindeki personelleri daha verimli kullanacaklardır. Bu durumda sadece yazılım mühendisliğinde değil, ileride neredeyse her alanda istihdamın azalması beklenmektedir."